Бандиты грозили убийством и жгли автомобили

«Как установило следствие, в 2011 году Шунькин создал преступную группировку с целью совершения различных преступлений, устрашения оппонентов и закрепления своего криминального авторитета в Ялуторовске и Ялуторовском районе. В состав группировки вошли его племянник Ровнов, Мясников, Ульянов, а также несовершеннолетний. В группу не вошли, но участвовали в ряде ее деяний, Болотов и Лымарев. В период с сентября 2011 по август 2012 год группировка под руководством Шунькина совершила 10 преступлений против личности и собственности. Злоумышленники угрожали убийством своим оппонентам, поджигали и повреждали их автомобили», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Там отметили, что, к примеру, ночью 24 августа 2012 года несовершеннолетний участник группировки, угрожая убийством, привел в боевое состояние ручную осколочную гранату РГД-5 с взрывателем УЗРГМ-2 и забросил ее во двор оппонента Шунькина, который не хотел признавать его криминальный авторитет. В результате взрыва был поврежден автомобиль Nissan Tеana.
Всего в ходе криминальных разборок злоумышленники повредили пять иномарок. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 1 миллиона рублей. Кроме того, на счету злодеев разбой и вымогательство денежных средств.
24 августа 2012 года Шунькин был задержан. Позже были задержаны и его сообщники. Шунькин, Мясников, Ульянов, Болотов, Лымарев, Ровнов заключены под стражу, а несовершеннолетний находится под домашним арестом.
В ходе следствия у злоумышленников были изъяты револьвер, обрез, карабин, магазин к автомату Калашникова, 166 патронов, ручная оборонительная граната РГО.
Виктор Шунькин, Алексей Ульянов и несовершеннолетний обвиняются по ст. 163 (вымогательство), ст.209 (бандитизм), ст. 119 (угроза убийством), ст. 162 (разбой), ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества). Леониду Мясникову предъявлено обвинение по ст. 209, ч.3 ст.30, ст. 167, а Радиону Болотову -по ст. 162, ст. 163 УК РФ.
Ровнов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в Тюменский областной суд.
Перед судом предстанут и остальные участники криминальной группировки. 49 томов материалов уголовного дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.