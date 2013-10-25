Бандиты грозили убийством и жгли автомобили

«Как установило следствие, в 2011 году Шунькин создал преступную группировку с целью совершения различных преступлений, устрашения оппонентов и закрепления своего криминального авторитета в Ялуторовске и Ялуторовском районе. В состав группировки вошли его племянник Ровнов, Мясников, Ульянов, а также несовершеннолетний. В группу не вошли, но участвовали в ряде ее деяний, Болотов и Лымарев. В период с сентября 2011 по август 2012 год группировка под руководством Шунькина совершила 10 преступлений против личности и собственности. Злоумышленники угрожали убийством своим оппонентам, поджигали и повреждали их автомобили», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.