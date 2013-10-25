12 тонн тюменских рачков отправили за границу

Гаммарусы — рачки-бокоплавы, которыми богаты озера Западной Сибири, — питательный корм для аквариумных рыбок. Кроме того, его используют для выращивания ценных видов рыб: форели, осетровых, карповых, а также в птицеводстве.
Груз гаммарусов отправил в германский город Алтрип Тюменский филиал подмосковной фирмы ООО «ДженералТрейдНет».
Убедившись в наличии необходимых сопроводительных ветеринарных документов на экспортный груз, специалисты Россельхознадзора дали разрешение на его следование к месту назначения.