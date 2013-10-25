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12 тонн тюменских рачков отправили за границу

25 октября 2013, 09:31
Почти 12 тонн гаммаруса, предназначенного на экспорт, досмотрели на днях специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Гаммарусы — рачки-бокоплавы, которыми богаты озера Западной Сибири, — питательный корм для аквариумных рыбок. Кроме того, его используют для выращивания ценных видов рыб: форели, осетровых, карповых, а также в птицеводстве.

Груз гаммарусов отправил в германский город Алтрип Тюменский филиал подмосковной фирмы ООО «ДженералТрейдНет».

Убедившись в наличии необходимых сопроводительных ветеринарных документов на экспортный груз, специалисты Россельхознадзора дали разрешение на его следование к месту назначения.

#Новости#Россельхознадзор#Экспорт#Дарья#Общество
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