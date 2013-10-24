«Звездная дорожка» — для будущих чемпионов

Программа «Звездная дорожка» стартовала в 2011 году в Саранске, и за два года в ней приняли участие ученики детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах России — в Твери и Челябинске, Екатеринбурге и Хабаровске, Ростове-на-Дону и Калининграде и даже на Сахалине. Своим мастерством с детьми делились лучшие тренеры Федерации фигурного катания и известные спортсмены — Ирина Лобачева, Алексей Урманов, Александр Жилин и другие.