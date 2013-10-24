«Звездная дорожка» — для будущих чемпионов

Своими профессиональными секретами с 20 юными воспитанниками Тюменской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Прибой» поделился заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев.
Молодые спортсмены смогли не только получить бесценный опыт общения с тем, кто воспитал не одно поколение российских чемпионов, но и продемонстрировать свои достижения. Завершился мастер-класс автограф-сессией мастера фигурного катания и вручением подарков юным участникам. После чего ребят ждал «сладкий стол».
По словам коммерческого директора филиала в Тюменской и Курганской областях ОАО «Ростелеком» Романа Егорова, «Звездная дорожка» — это прекрасная возможность для юных спортсменов пообщаться со звездами российского фигурного катания. «Сейчас это еще маленькие звездочки, но возможно среди участников „Звездной дорожки“, будущие олимпийские чемпионы, те, кто с гордостью будут представлять нашу страну на следующих Олимпийских играх», — отметил он.
Программа «Звездная дорожка» стартовала в 2011 году в Саранске, и за два года в ней приняли участие ученики детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах России — в Твери и Челябинске, Екатеринбурге и Хабаровске, Ростове-на-Дону и Калининграде и даже на Сахалине. Своим мастерством с детьми делились лучшие тренеры Федерации фигурного катания и известные спортсмены — Ирина Лобачева, Алексей Урманов, Александр Жилин и другие.
В преддверие Олимпийских игр в Сочи проект приобретает особую значимость — он не только популяризирует один из самых красивых видов спорта, но и способствует передаче признанными мастерами накопленного опыта молодым спортсменам, формированию олимпийского резерва, созданию задела на будущее».
В ближайшее время «Звездную дорожку» ждут в Мурманске.