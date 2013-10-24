За одну ночь забрали машины у двух таксистов

23 октября в 4.30 на телефон оперативного дежурного «02» поступило сообщение о нападении на таксиста. 25-летний потерпевший рассказал, что клиенты напали на него с ножом. Молодые люди в состоянии сильного алкогольного опьянения ранили таксиста, похитили два сотовых телефона и 1500 рублей, а затем скрылись, завладев автомобилем.
Через некоторое время злоумышленники попали в ДТП, бросили украденный автомобиль и по телефону вызывали другое такси. Угрожая ножом, тюменцы вновь завладели чужим транспортным средством, оставили потерпевшего на дороге и вскоре совершили еще одно ДТП.
«В результате введенного плана „Перехват“ экипаж полка ДПС ГИБДД задержал первого подозреваемого на месте аварии. Им оказался ранее судимый за мошенничество гражданин, который освободился из мест лишения свободы две недели назад. Второй фигурант, успевший скрыться, задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий спустя несколько часов. Он также ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Оба 25-летних задержанных нигде не трудоустроены», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
По двум фактам разбоя возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается причастность подозреваемых к другим преступлениям.