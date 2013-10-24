За одну ночь забрали машины у двух таксистов

«В результате введенного плана „Перехват“ экипаж полка ДПС ГИБДД задержал первого подозреваемого на месте аварии. Им оказался ранее судимый за мошенничество гражданин, который освободился из мест лишения свободы две недели назад. Второй фигурант, успевший скрыться, задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий спустя несколько часов. Он также ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Оба 25-летних задержанных нигде не трудоустроены», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.