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«ЮТэйр» сотрудничает с компанией Travelport в области дистрибуции

24 октября 2013, 08:30
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) и международная туристическая корпорация Travelport подписали долгосрочное соглашение о глобальном сотрудничестве в области дистрибуции авиабилетов с предоставлением полного доступа к услугам авиакомпании.
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Тюмень

Соглашение обеспечивает туристическим агентам, использующим систему Travelport, полный доступ к базе тарифов, расписанию рейсов «ЮТэйр» по всему миру и бронированию свободных мест, предоставляемых авиакомпанией.

«Мы уже долгое время успешно сотрудничаем с Travelport, и это соглашение еще больше укрепит наше партнерство, — сообщил Олег Семенов, президент „ЮТэйр-Пассажирские авиалинии“. — Расширение нашего продуктового предложения клиентам Travelport существенно дополнит возможности по дистрибуции, и мы ожидаем позитивных результатов от совместной работы с компанией уже в ближайшее время».

«Мы наблюдаем положительную динамику в отношениях с российскими авиакомпаниями в этом году, — добавил Робин Рэнкен, руководитель по связям с авиакомпаниями в Европе. — Мы добились значительного прогресса в обеспечении уникальным контентом клиентов нашей компании, а также в повышении экономической эффективности дистрибуции для всех наших партнеров — поставщиков контента».

Компания Travelport объединяет в себе лидерство в области электронной коммерции и решений для корпоративных клиентов с передовыми технологиями для туроператоров и туристических агентств. Travelport поддерживает глобальную распределительную систему (GDS), которая включает бренды Galileo и Worldspan.

#Новости#ЮТэйр#Тюмень#Авиакомпании#Ирина#Экономика
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