«ЮТэйр» сотрудничает с компанией Travelport в области дистрибуции

«Мы уже долгое время успешно сотрудничаем с Travelport, и это соглашение еще больше укрепит наше партнерство, — сообщил Олег Семенов, президент „ЮТэйр-Пассажирские авиалинии“. — Расширение нашего продуктового предложения клиентам Travelport существенно дополнит возможности по дистрибуции, и мы ожидаем позитивных результатов от совместной работы с компанией уже в ближайшее время».