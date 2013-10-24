«ЮТэйр» сотрудничает с компанией Travelport в области дистрибуции

Соглашение обеспечивает туристическим агентам, использующим систему Travelport, полный доступ к базе тарифов, расписанию рейсов «ЮТэйр» по всему миру и бронированию свободных мест, предоставляемых авиакомпанией.
«Мы уже долгое время успешно сотрудничаем с Travelport, и это соглашение еще больше укрепит наше партнерство, — сообщил Олег Семенов, президент „ЮТэйр-Пассажирские авиалинии“. — Расширение нашего продуктового предложения клиентам Travelport существенно дополнит возможности по дистрибуции, и мы ожидаем позитивных результатов от совместной работы с компанией уже в ближайшее время».
«Мы наблюдаем положительную динамику в отношениях с российскими авиакомпаниями в этом году, — добавил Робин Рэнкен, руководитель по связям с авиакомпаниями в Европе. — Мы добились значительного прогресса в обеспечении уникальным контентом клиентов нашей компании, а также в повышении экономической эффективности дистрибуции для всех наших партнеров — поставщиков контента».
Компания Travelport объединяет в себе лидерство в области электронной коммерции и решений для корпоративных клиентов с передовыми технологиями для туроператоров и туристических агентств. Travelport поддерживает глобальную распределительную систему (GDS), которая включает бренды Galileo и Worldspan.