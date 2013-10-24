Яма на Дамбовской — из-за ветхой трубы

В раздел «Проблемы» NashGorod.ru написал тюменец Анатолий Козлов. «На перекрестке улиц Дамбовской и Барабинской выпилили в асфальте яму на одной полосе движения и так оставили. Перекресток и так довольно аварийный», — беспокоится пользователь сайта. В беседе с корреспондентом сайта он уточнил, что яма на этом месте уже больше месяца.
Руководитель комитета строительства и дорожной инфраструктуры городской администрации Игорь Фролов рассказал, что асфальт был срезан, потому что на этом месте образовался провал. Оказалось, что это произошло из-за подтопления техногенной водой. Был вызван представитель управы Ленинского округа, чтобы выяснить, откуда идет вода. «Пока не будет понятно, откуда текут подземные воды, нет смысла делать дорогу. Асфальт в этом месте уже проваливался до этого — примерно три года назад», — напомнил Игорь Сергеевич.
В управе сообщили, что на этом участке работает «Тюмень Водоканал» — утечка была из трубы холодного водоснабжения.
«Здесь достаточно ветхие трубы, поэтому аварии на них — не редкость, — пояснил NashGorod.ru пресс-секретарь „Тюмень-Водоканала“ Иван Камельских. — Первая информация об аварии была в конце сентября, но так как утечка была слабой и уходила в канализацию, не относилась к числу приоритетных (не страдали школы, больницы, детские сады, жилые дома), ее устранением начали заниматься через несколько дней. К тому же, утечка была скрытой — порыв произошел за несколько сот метров от места, откуда выходила на поверхность вода. Привлекли лабораторию по поиску мест утечек воды, определили примерное место порыва. Так как в этом месте находилось несколько кабелей, копали вручную, не экскаватором. На следующий день после устранения, в этой же трубе появилась новая утечка — все-таки ветхая труба, коррозия. Сейчас на месте ведутся работы, ремонт завершится сегодня вечером. Если никаких повторных утечек не будет, то в начале следующей недели яму засыплют щебнем и в течение следующей недели этот участок дороги заасфальтируют».