Яма на Дамбовской — из-за ветхой трубы

«Здесь достаточно ветхие трубы, поэтому аварии на них — не редкость, — пояснил NashGorod.ru пресс-секретарь „Тюмень-Водоканала“ Иван Камельских. — Первая информация об аварии была в конце сентября, но так как утечка была слабой и уходила в канализацию, не относилась к числу приоритетных (не страдали школы, больницы, детские сады, жилые дома), ее устранением начали заниматься через несколько дней. К тому же, утечка была скрытой — порыв произошел за несколько сот метров от места, откуда выходила на поверхность вода. Привлекли лабораторию по поиску мест утечек воды, определили примерное место порыва. Так как в этом месте находилось несколько кабелей, копали вручную, не экскаватором. На следующий день после устранения, в этой же трубе появилась новая утечка — все-таки ветхая труба, коррозия. Сейчас на месте ведутся работы, ремонт завершится сегодня вечером. Если никаких повторных утечек не будет, то в начале следующей недели яму засыплют щебнем и в течение следующей недели этот участок дороги заасфальтируют».