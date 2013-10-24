Виды на 2014 год: привлечение инвестиций и оптимизация

«Нам надо всерьез заняться сетью бюджетных учреждений. С одной стороны, эта сеть очень велика и нуждается в оптимизации. Но нельзя рубить с плеча. Никаких массовых сокращений, укрупнений и прочих хирургических решений в отношении социально значимых учреждений не будет. А оптимизировать надо. Осторожно, размеренно, и с вниманием к специфике каждого отдельного случая. С другой стороны, и тут можно действовать со всей решительностью, можно оптимизировать систему управления и обслуживания этих объектов. Все операции, которые могут быть переданы на аутсорсинг частным управляющим компаниям и предпринимателям, должны быть переданы. Так можно прекратить распыление бюджетных средств и сконцентрировать их на стратегических направлениях. Причем собственно социальная функция учреждений никак не пострадает. Поручаю всем моим заместителям до конца этого года рассмотреть этот вопрос, применительно к сферам их ответственности. А первому заместителю Наталье Шевчик на основе поступивших предложений подготовить целостную программу действий по этому вопросу», — заключил Якушев.