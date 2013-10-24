Виды на 2014 год: привлечение инвестиций и оптимизация

Первая часть, по обыкновению, была посвящена достижениям: открытию новых производств, росту объемов строительства и ввода жилья, газификации, сокращению зарегистрированных преступлений (по сравнению с 2007 годом, почти вдвое).
Во второй части выступления содержались конкретные поручения главам муниципалитетов и заместителям губернатора. Срок исполнения — январь 2014 года.
«Напряженности ситуация вынуждает меня к серьезной конкретике. Все что будет сказано далее — это требования и поручения. Контроль за их исполнением будет жестким, а ответственность — персональной», — сказал Якушев.
Для продолжения инвестиционной революции губернатор предлагает всем муниципалитетам заняться вопросами инвестиционной привлекательности. По его словам, необходимо резко улучшить показатели по таким статьям как инвестиции в основной капитал, ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и оборота их продукции, создание высококвалифицированных рабочих мест. Заместители губернатора Вадим Шумков, Олег Заруба и Татьяна Крупина в двухмесячный срок должны довести модель решения этой задачи по этим показателям до каждого городского округа и муниципального района.
Рост должен составлять не менее 5% в год. На основании отчетов будет составлять ежегодный рейтинг результатов по всем муниципалитетам Тюменской области. Рейтинг должен учитывать оценку самих предпринимателей, уточнил губернатор.
Для роста инвестиций необходимо сократить бюрократические проволочки в деле подключения новых производств к сетям. Сейчас согласования занимают, по словам Якушева, до 494 дней, а нужно уложиться в 45. Но исполнить это мешает федеральное законодательство. Губернатор попросил областную думу и сенаторов от Тюмени в верхней палате Госдумы выступить с законодательными инициативами.
«Другое узкое место — выдача разрешений на строительство, — заявил Владиимр Якушев. — У нас напряженная ситуация по срокам и организации этого дела, неоднократно вынуждавшая меня к личному вмешательству. Я поручаю моим заместителям Евгению Заболотному и Вячеславу Вахрину разработать в режиме пилотных консультаций с бизнес ассоциациями системные предложения по оптимизации процедур согласования строительства линейных и капитальных объектов. Срок — до 1 января 2014 года».
Похоже, с нового года, изменится и структура муниципальных учреждений Тюменской области. Об этом говорил губернатор в конце своего выступления.
«Нам надо всерьез заняться сетью бюджетных учреждений. С одной стороны, эта сеть очень велика и нуждается в оптимизации. Но нельзя рубить с плеча. Никаких массовых сокращений, укрупнений и прочих хирургических решений в отношении социально значимых учреждений не будет. А оптимизировать надо. Осторожно, размеренно, и с вниманием к специфике каждого отдельного случая. С другой стороны, и тут можно действовать со всей решительностью, можно оптимизировать систему управления и обслуживания этих объектов. Все операции, которые могут быть переданы на аутсорсинг частным управляющим компаниям и предпринимателям, должны быть переданы. Так можно прекратить распыление бюджетных средств и сконцентрировать их на стратегических направлениях. Причем собственно социальная функция учреждений никак не пострадает. Поручаю всем моим заместителям до конца этого года рассмотреть этот вопрос, применительно к сферам их ответственности. А первому заместителю Наталье Шевчик на основе поступивших предложений подготовить целостную программу действий по этому вопросу», — заключил Якушев.
И хотя в послании не обозначались причины происходящих изменений, всем и так они были понятны: из-за перевода налога на добычу полезных ископаемых в Москву Тюменская область потеряет в будущем году около 40% доходов. А это значит, что политика поиска дополнительных средств и сокращения бюджетных расходов становится неизбежной.
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