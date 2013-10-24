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Тюменцы все чаще оплачивают покупки банковскими картами

24 октября 2013, 11:28
Тюменское отделение Сбербанка России активно расширяет сеть терминалов безналичной оплаты в торгово-сервисной сети региона. С начала 2013 года количество торгово-сервисных точек, в которых установлены POS-терминалы Сбербанка, увеличилось более чем 1600 единиц, а общее число POS-терминалов на 01 октября 2013 года достигло почти 7400.
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Тюмень

«Тюменцы чаще и чаще оплачивают свои покупки банковскими картами, с каждым днём увеличивается количество и самих держателей банковских карт, и, соответственно, возрастает спрос клиентов на безналичные расчеты. Этот вид платежей не только удобен, но и выгоден. Например, программа „Спасибо от Сбербанка“ позволяет владельцам карт накапливать баллы за покупки и рассчитываться ими в магазинах-партнерах бонусной программы», — говорит начальник отдела по эквайрингу Тюменского отделения Сбербанка Максим Синицин.

#Новости#Сбербанк#Тюмень#Таня#Экономика
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