Тюменцы все чаще оплачивают покупки банковскими картами

«Тюменцы чаще и чаще оплачивают свои покупки банковскими картами, с каждым днём увеличивается количество и самих держателей банковских карт, и, соответственно, возрастает спрос клиентов на безналичные расчеты. Этот вид платежей не только удобен, но и выгоден. Например, программа „Спасибо от Сбербанка“ позволяет владельцам карт накапливать баллы за покупки и рассчитываться ими в магазинах-партнерах бонусной программы», — говорит начальник отдела по эквайрингу Тюменского отделения Сбербанка Максим Синицин.