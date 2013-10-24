Тюмень обогнала Москву, но не дотягивает до Сургута

Две столицы, Москва и Санкт-Петербург, заняли в рейтинге лишь 48 и 19 место соответственно. Это связано в первую очередь с повышением уровня жизни в региональных центрах страны и инвестиционной активностью в некоторых секторах промышленности, низким уровнем доступности покупки и аренды жилья, сложной транспортной ситуацией, а также неблагоприятными экологическими условиями в Москве и невысоким уровнем потребительских расходов в Санкт-Петербурге.