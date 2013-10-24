Тюмень обогнала Москву, но не дотягивает до Сургута

Союз архитекторов России и институт территориального планирования «Урбаника» представили рейтинг ста крупнейших городов России по данным 2012 года. Тюмень в нем находится на 11 месте, в первой тройке — Краснодар, Сургут и Екатеринбург.
По новой методике рейтингования оценивали стоимость и качество проживания в городе для самих горожан. Интегральный рейтинг городов — это простое и понятное отношение, эквивалентное оценке товара по соотношению «цена/качество».
В основу рейтинга легли такие критерии, как обеспечение жильем, загруженность транспортной системы, наличие современных форматов потребления, уровень преступности, возможность приобретения жилья, уровень расходов на ЖКХ, покупательская способность и многие другие.
С первого по десятое места в рейтинге заняли Краснодар, Сургут, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Мурманск, Белгород, Воронеж, Магнитогорск, Уфа, Ростов-на-Дону.
Рейтинг ста крупнейших городов России третий год подряд представляют в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему» Союз архитекторов России и Институт территориального планирования «Урбаника».
Согласно авторам рейтинга, лидерство Краснодара обусловлено следующими факторами: высокий уровень обеспеченности современными форматами потребления, низкий уровень преступности, благоприятные природные условия, высокий уровень доходов по отношению к потребительской корзине, высокий уровень потребительских расходов населения, высокий уровень обеспеченности жильем, высокий уровень развития внешнего транспорта, сообщает пресс-служба форума.
Две столицы, Москва и Санкт-Петербург, заняли в рейтинге лишь 48 и 19 место соответственно. Это связано в первую очередь с повышением уровня жизни в региональных центрах страны и инвестиционной активностью в некоторых секторах промышленности, низким уровнем доступности покупки и аренды жилья, сложной транспортной ситуацией, а также неблагоприятными экологическими условиями в Москве и невысоким уровнем потребительских расходов в Санкт-Петербурге.
При подготовке рейтинга эксперты использовали как официальные статистические данные Росстата России, региональной и муниципальной статистики, так и данные научно-исследовательских институтов, консалтинговых и риэлтерских компаний.