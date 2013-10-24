Школу № 8 «заминировал» ее ученик

Инспекторами ПДН установлено, что подросток является учеником этой школы. Чтобы пошутить, он позвонил из телефона-автомата на службу «02», совершенно не отдавая отчета в серьезности и безответственности своих действий. Мальчик на учете в ПДН не состоит, ранее в совершении правонарушений замечен не был, семья благополучная, сообщает пресс-служба городского УМВД России.