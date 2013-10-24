nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Школу № 8 «заминировал» ее ученик

24 октября 2013, 09:37
Тюменская полиция в кратчайшие сроки установила и задержала подростка, «заминировавшего» родную школу.
Сюжет
Тюмень

На четыре часа остановилась работа школы из-за телефонного шутника, который накануне позвонил по телефону «02» и детским голосом сообщил о заложенной в школе № 8 бомбе. Незамедлительно были подняты все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. Оцепили периметр, всех из школы эвакуировали.

Взрывного устройства или взрывчатых веществ при проведении спецмероприятий в образовательном учреждении не нашли.

Уже с первых минут после поступления сообщения начали устанавливать личность злоумышленника. Он был установлен и задержан в течение четырех часов. 13-летнего молодого человека доставили в отдел полиции № 5 вместе с родителями.

Инспекторами ПДН установлено, что подросток является учеником этой школы. Чтобы пошутить, он позвонил из телефона-автомата на службу «02», совершенно не отдавая отчета в серьезности и безответственности своих действий. Мальчик на учете в ПДН не состоит, ранее в совершении правонарушений замечен не был, семья благополучная, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

На родителей уже составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сам «шутник» поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет приниматься решение о возмещении материального ущерба, так как из-за хулиганской выходки ребенка задействовалось большое количество сотрудников органов внутренних дел и других экстренных служб.

Во избежание подобных неприятностей родителям и попечителям стоит обратить самое серьезное внимание на собственных детей, провести беседу о вреде и последствиях подобных «шуток». Объясните, что за подобные действия, причинившие моральный и материальный вред, помимо уголовной ответственности придется возместить и стоимость всех затрат по проведенной операции.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Школы#Ирина#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25