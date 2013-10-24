Школу № 8 «заминировал» ее ученик

На четыре часа остановилась работа школы из-за телефонного шутника, который накануне позвонил по телефону «02» и детским голосом сообщил о заложенной в школе № 8 бомбе. Незамедлительно были подняты все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. Оцепили периметр, всех из школы эвакуировали.
Взрывного устройства или взрывчатых веществ при проведении спецмероприятий в образовательном учреждении не нашли.
Уже с первых минут после поступления сообщения начали устанавливать личность злоумышленника. Он был установлен и задержан в течение четырех часов. 13-летнего молодого человека доставили в отдел полиции № 5 вместе с родителями.
Инспекторами ПДН установлено, что подросток является учеником этой школы. Чтобы пошутить, он позвонил из телефона-автомата на службу «02», совершенно не отдавая отчета в серьезности и безответственности своих действий. Мальчик на учете в ПДН не состоит, ранее в совершении правонарушений замечен не был, семья благополучная, сообщает пресс-служба городского УМВД России.
На родителей уже составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сам «шутник» поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Будет приниматься решение о возмещении материального ущерба, так как из-за хулиганской выходки ребенка задействовалось большое количество сотрудников органов внутренних дел и других экстренных служб.
Во избежание подобных неприятностей родителям и попечителям стоит обратить самое серьезное внимание на собственных детей, провести беседу о вреде и последствиях подобных «шуток». Объясните, что за подобные действия, причинившие моральный и материальный вред, помимо уголовной ответственности придется возместить и стоимость всех затрат по проведенной операции.