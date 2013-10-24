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Пропал мужчина. Его ищут уже полтора месяца

24 октября 2013, 12:56
Полиция и родные уже полтора месяца ищут пропавшего тюменца. Утром 8 сентября он ушел из пансионата, расположенного по адресу ул. Бабарынки,16А, и до сих пор не вернулся.
Сюжет
Тюмень

Информация о безвестном исчезновении мужчины появилась на днях и в социальных сетях. Имя пропавшего человека не называется, контактных телефонов для связи с родственниками не оставлено. Сообщение разместил сын мужчины, но и он пока не вышел на связь.

В полиции подтвердили, что 8 сентября на территории обслуживания ОП № 8 действительно пропал человек. Там также не назвали имя мужчины, так как это личная информация. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени заверили, что поиски горожанина ведутся, заведено розыскное дело.

Приметы пропавшего: на вид 45–55 лет, худощавого телосложения, рост 176 см., волосы темные с сединой, стрижка короткая, глаза глубоко посажены, темно карие.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого мужчины, просьба сообщить ее в отдел полиции № 8 по телефонам: 794–164, 291–150.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Происшествия
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