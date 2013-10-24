Пропал мужчина. Его ищут уже полтора месяца

В полиции подтвердили, что 8 сентября на территории обслуживания ОП № 8 действительно пропал человек. Там также не назвали имя мужчины, так как это личная информация. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени заверили, что поиски горожанина ведутся, заведено розыскное дело.