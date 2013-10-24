Покупку «чудо-пылесоса» нужно трезво оценить

Представители указанных фирм после предварительного звонка выезжают на дом к гражданам, где в течение несколько часов демонстрируют работу изделия, параллельно убеждая в необходимости его приобретения. Потребители в своих обращениях указывают на длительные уговоры и психологическое давление со стороны продавцов. Несмотря на неоправданно высокую стоимость изделий, торговым представителям нередко удается склонить потребителя к заключению договора купли-продажи и оформлению кредита. Впоследствии выясняется, что купленный аппарат не соответствует ожиданиям потребителя. Еще чаще у покупателя возникают финансовые трудности, связанные с оплатой такого изделия. Тем не менее, указанные обстоятельства, согласно действующему законодательству, не являются основанием для расторжения договора купли-продажи. В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. N55 продаваемая указанными фирмами техника является технически сложным товаром, а значит, не подлежит возврату или обмену.