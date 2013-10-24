Покупку «чудо-пылесоса» нужно трезво оценить

Жалобы на «чудо-пылесосы» и другую технику, стоимость которой превышает 100 тысяч рублей, поступают в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. В них упоминаются такие организации как ООО «Прайд», ООО «Нью-Элит Систем», которые занимаются реализацией таких аппаратов.
Представители указанных фирм после предварительного звонка выезжают на дом к гражданам, где в течение несколько часов демонстрируют работу изделия, параллельно убеждая в необходимости его приобретения. Потребители в своих обращениях указывают на длительные уговоры и психологическое давление со стороны продавцов. Несмотря на неоправданно высокую стоимость изделий, торговым представителям нередко удается склонить потребителя к заключению договора купли-продажи и оформлению кредита. Впоследствии выясняется, что купленный аппарат не соответствует ожиданиям потребителя. Еще чаще у покупателя возникают финансовые трудности, связанные с оплатой такого изделия. Тем не менее, указанные обстоятельства, согласно действующему законодательству, не являются основанием для расторжения договора купли-продажи. В частности, согласно Постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. N55 продаваемая указанными фирмами техника является технически сложным товаром, а значит, не подлежит возврату или обмену.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует не соглашаться на демонстрацию агрегата у вас дома, тем более, если семейным бюджетом не запланирована настолько дорогостоящая покупка. А также трезво оцените ситуацию и, прежде чем соглашаться, поинтересуйтесь о предложенном товаре у друзей, знакомых, прочтите отзывы в интернете.
«Если вы все-таки собираетесь приобрести изделие, внимательно читайте условия кредитного договора, договора купли-продажи, проверяйте наличие технического паспорта изделия и заполненного гарантийного талона. Важно помнить, что выбор всегда остается за потребителем. Никто не вправе склонить вас на покупку того или иного товара. Рекомендуем трезво оценивать необходимость подобной покупки и свои финансовые возможности», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.