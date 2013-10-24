Обращаться с деньгами научат на фестивале финансового образования

Участие во всех мероприятиях, материалы, консультации — все предоставляется абсолютно бесплатно. Для того чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте «День сбережений.рф» и получить пропуск участника. В момент открытия фестиваля 31 октября, вы сможете по пропуску принять участие в любых интересных вам мероприятиях, скачать любые материалы, задать любые вопросы экспертам.