Обращаться с деньгами научат на фестивале финансового образования

Если вы хотите быть уверенным в своем финансовом настоящем, достигать в 3 раза больше финансовых целей и смело смотреть в будущее — приглашаем вас отметить Всемирный день сбережений.
Для Вас с 31 октября по 3 ноября на единой площадке деньсбережений.рф будут доступны совершенно бесплатно:
— онлайн-семинары, уроки, мастер классы от опытных экспертов-практиков;
— календарь очных мероприятий, проводимых на площадках в разных городах России;
— онлайн-зона финансового консультирования;
— библиотека информационно-образовательных материалов и калькуляторов.
Вы сможете найти лучшее решения для таких важных вопросов:
— Как, наконец, взять бюджет под контроль?
— Как сформировать для себя достойную пенсию?
— Как минимизировать кредитную нагрузку на бюджет?
— Как накопить на важную финансовую цель (купить квартиру, машину, обучить ребенка)?
— Как защитить свои права потребителя финансовых услуг?
— Как выбрать самый подходящий инструмент(депозит, НПФ, страховку, кредит и тп.)?
А также будут рассмотрены дополнительные темы, такие как «Материнский сертификат — возможности использования», «Как привить ребенку здоровые финансовые привычки», «Семейный бюджет: как достичь согласия» и т.п.
В результате вы сможете: составить себе персональный финансовый план, скачать приложения для контроля за бюджетом, выбрать подходящий способ движения к своим финансовым целям, определить стратегию заботы о будущей пенсии, защититься от рисков, научиться читать любые финансовые договоры и проводить любые финансовые расчеты.
Участие во всех мероприятиях, материалы, консультации — все предоставляется абсолютно бесплатно. Для того чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте «День сбережений.рф» и получить пропуск участника. В момент открытия фестиваля 31 октября, вы сможете по пропуску принять участие в любых интересных вам мероприятиях, скачать любые материалы, задать любые вопросы экспертам.
Организатор проекта: автономная некоммерческая организация «Институт Финансового Планирования» (лицензия на право образовательной деятельности № 027595). Она основана в 2005 году и на сегодняшний день является единственной организацией, специализирующейся на профессиональном обучении в сфере эффективного управления личными финансами.
Проект реализуется при поддержке Министерства Финансов РФ, администраций более чем 30 городов РФ, ведущих финансовых организаций страны и участии более чем 250 экспертов, преподавателей и практиков финансового рынка с большим опытом работы на финансовых рынках.