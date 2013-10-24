На переходе автобус сбил девушку

Около половины двенадцатого часа дня на улице Мориса Тореза автобус ЛиАЗ на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя остановиться перед переходом, а девушка вышла на дорогу, не убедившись в безопасности. В результате происшествия пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Стаж водителя автобуса, перевозящего пассажиров по маршруту № 48, всего полгода, это, возможно, также сыграло свою роль, предполагают специалисты.