На переходе автобус сбил девушку

Около половины двенадцатого часа дня на улице Мориса Тореза автобус ЛиАЗ на пешеходном переходе сбил 19-летнюю девушку. По предварительным данным, водитель автобуса не смог вовремя остановиться перед переходом, а девушка вышла на дорогу, не убедившись в безопасности. В результате происшествия пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Стаж водителя автобуса, перевозящего пассажиров по маршруту № 48, всего полгода, это, возможно, также сыграло свою роль, предполагают специалисты.
Около полудня на повороте на деревню Труфаново с автодороги Тюмень — Луговое столкнулись автомобили «Жигули» 7-й модели и Subaru. По предварительным данным, 30-летний водитель «семерки» на скользкой дороге выехал на полосу встречного движения. В результате он получил перелом грудной клетки и травмы внутренних органов. Травма грудной клетки также у 52-летней пассажирки Subaru.
ДТП под Труфаново / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
На улице Барнаульской также около полудня столкнулись КамАЗ и микроавтобус Ford Transit. По предварительным данным, водитель грузовика превысил скорость. В результате происшествия травму головы и рану предплечья получил 16-летний юноша, находившийся в автобусе.
ДТП на Барнаульской / Пресс-служба управления ГИБДД по ТО
В полночь на 42-м километре дороги Богандинский — Червишево — Чаплык съехал в кювет и перевернулся автомобиль УАЗ. В результате происшествия травмы получили двое молодых людей, 22 и 30 лет, находившиеся в автомобиле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.