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Минус 10 тысяч доз: в Тюмень не попал килограмм героина

24 октября 2013, 17:36
Около килограмма героина изъяли сотрудники областного Управления наркоконтроля на автотрассе под Тюменью. Они задержали мужчину — гражданина Республики Узбекистан, который ехал в сторону нашего города на такси.
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Тюмень

Наркотик был спрятан у курьера под одеждой. При личном досмотре оперативники изъяли у него прозрачный полиэтиленовый пакет с порошком, завязанный на узел. Общий объем обнаруженного героина приближается к десяти тысячам среднеразовых доз.

По словам сотрудников оперативной службы Управления ФСКН России по Тюменской области, в результате операции был перекрыт один из устойчивых каналов поставок наркотиков в регион. Наблюдение за фигурантом и формирование доказательственной базы производилось на протяжении длительного времени.

«Сам задержанный находится на территории России с весны 2013 года. Согласно миграционной карте, срок которой, к слову, истек еще в июле, цель его визита в нашу страну — устройство на работу. Как выяснилось, на самом деле курьер официально нигде не работал, и, как предполагают наркополицейские, единственным источником его доходов являлся наркобизнес. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228 УК РФ — хранение и перевозка наркотиков в крупном размере. Сейчас ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Ранее наркоперевозчик к уголовной и административной ответственности не привлекался», — сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.

Граждане, желающие помочь в разоблачении наркодельцов, могут звонить на Горячую линию «Защита от наркотиков», которая круглосуточно действует в Дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области: (3452) 27-00-00. Также информацию для наркополицейских можно передать через официальный сайт управления fskn72.ru.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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