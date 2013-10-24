Минус 10 тысяч доз: в Тюмень не попал килограмм героина

«Сам задержанный находится на территории России с весны 2013 года. Согласно миграционной карте, срок которой, к слову, истек еще в июле, цель его визита в нашу страну — устройство на работу. Как выяснилось, на самом деле курьер официально нигде не работал, и, как предполагают наркополицейские, единственным источником его доходов являлся наркобизнес. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228 УК РФ — хранение и перевозка наркотиков в крупном размере. Сейчас ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Ранее наркоперевозчик к уголовной и административной ответственности не привлекался», — сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.