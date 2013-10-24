Кросс на грузовиках — в Силкином логу

Внеочередной этап чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях пройдет под Тюменью 26 октября, начало в 11 часов. Он приурочен к празднованию Дня работников автомобильного транспорта.
Организаторы — Тюменская федерация автомобильного спорта и компания «АтлантАвто» — обещают зрелищные заезды на легендарных автомобилях: ГАЗ-53 и ЗИЛ-130.
В Тюмени соберутся профессиональные гонщики из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Первоуральска и других городов, чтобы испытать свои способности.
Мероприятие состоится на трассе Силкин лог, вблизи д. Кулаково. Начало заездов в 11:00, сообщают организаторы.
Фото с сайта Basanaev.ru