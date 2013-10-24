Кросс на грузовиках — в Силкином логу

Внеочередной этап чемпионата России по автомобильному кроссу на грузовых автомобилях пройдет под Тюменью 26 октября, начало в 11 часов. Он приурочен к празднованию Дня работников автомобильного транспорта.

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