Еще два дачных маршрута будут ходить и зимой

Напомним, в течение всего года в Тюмени работают еще два дачных маршрута под номерами 36 и 156. График движения автобусов доступен в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.