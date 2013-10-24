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Еще два дачных маршрута будут ходить и зимой

24 октября 2013, 16:40
Два садоводческих маршрута, № 100 «завод Медоборудования — садоводческое общество Топаз 2» и № 151 «Центральный Рынок — садоводческое общество Лесная Поляна», переведены в круглогодичный режим работы.

Два садоводческих маршрута, № 100 «завод Медоборудования — садоводческое общество Топаз 2» и № 151 «Центральный Рынок — садоводческое общество Лесная Поляна», переведены в круглогодичный режим работы.

С 28 октября на этих маршрутах останется по одному автобусу, которые продолжат курсировать ежедневно вплоть до начала следующего дачного сезона, сообщает пресс-служба Тюменьгортранса.

Решение о включении маршрутов в зимнее расписание приняли после обследования пассажиропотока и многочисленных обращений жителей поселка Суходольский и садоводческих обществ по Московскому тракту. На данный момент там официально зарегистрировано более 700 человек.

Напомним, в течение всего года в Тюмени работают еще два дачных маршрута под номерами 36 и 156. График движения автобусов доступен в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Дачные автобусы#Автобусы#Дарья#Общество
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