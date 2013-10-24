Единая регистратура теперь работает без выходных

С февраля текущего года, сообщают в департаменте здравоохранения, в единый центр записи на прием к врачу обратилось около 120 тысяч человек. Новый режим работы единого центра записи граждан на прием к врачу — в будни с 7:30 до 20:00, выходные — с 9 до 17. Но горожанам советуют не забывать и о сайте iris72.ru, где записаться к врачу можно круглосуточно.