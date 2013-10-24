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Единая регистратура теперь работает без выходных

24 октября 2013, 10:36
Жители юга области теперь смогут обращаться в единую регистратуру не только в будни, но и по выходным, рассказывают в городском департаменте здравоохранения. Таким образом, на один день в неделю номер 39-33-33 станет не только единым, но и единственным, ведь по воскресеньям регистратуры муниципальных поликлиник города не работают.

С февраля текущего года, сообщают в департаменте здравоохранения, в единый центр записи на прием к врачу обратилось около 120 тысяч человек. Новый режим работы единого центра записи граждан на прием к врачу — в будни с 7:30 до 20:00, выходные — с 9 до 17. Но горожанам советуют не забывать и о сайте iris72.ru, где записаться к врачу можно круглосуточно.

Добавим, что 25 октября с 9 до 12 часов городской департамент здравоохранения проводит горячую линию о записи на прием к врачу в поликлиниках Тюмени. Свои вопросы вы можете задать специалистам департамента по телефону (3452) 50-66-58.

#Новости#Департамент здравоохранения#Медицина#Дарья#Общество
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