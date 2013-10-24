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Автобусный маршрут № 1 станет длиннее

24 октября 2013, 15:26
С начала следующей недели, 28 октября, изменится схема движения маршрута № 1 «ул. Энтузиастов — ж/д вокзал — ул. Таврическая». Автобусы этого маршрута пойдут до остановки «завод Нефтемаш».

Продление маршрута позволит связать отдаленные остановочные пункты территории Дома Обороны с районом железнодорожного вокзала Тюмени, объясняют такое решение в пресс-службе Тюменьгортранса.

Для того, чтобы изменение схемы не сказалось на привычном для пассажиров интервале движения автобусов, количество транспортных средств на маршруте № 1 увеличится с 22 до 29. Средний интервал в часы пик составит 5 минут.

Новое расписание маршрута № 1 можно уточнить на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона горячей линии МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

#Новости#Тюменьгортранс#Автобусы#Транспорт#Дарья#Общество
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