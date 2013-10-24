Абоненты «Дом.ru TV» увидят MTV HD первыми в России

Каналом управляет компания Viacom International Media Networks (VIMN) — основной владелец бренда MTV во всем мире, создатель целой линейки нишевых музыкальных каналов MTV.
MTV предлагает зрителям широкий выбор программ, комбинируя контент, произведенный в России, с лучшими программами из глобальной сетки вещания, дублированными на русский язык. Зрители увидят новые эксклюзивные шоу («Невозможное возможно», где молодые люди решают, что настала пора кардинальным образом изменить свою жизнь, шоу о судьбе онлайн-знакомств «Одиночество в сети», «Беременна в 16», «Простушка Джейн», «Голливудские холмы», мультсериал «Дарья») и легендарную классику MTV — «Тачка на прокачку», «Подстава» с Эштоном Кутчером, «Бивис и Баттхед» от Майка Джаджа.
В дополнение к развлекательному контенту, который будет транслироваться в прайм-тайм, сетка вещания будет включать в себя музыкальные программы — видеоклипы лучших российских и мировых исполнителей, глобальные музыкальные премьеры, концерты и записи живых выступлений.
«MTV — во многом уникальный проект по своей направленности и контенту. Мы рады представить возможность пользователям „Дом.ru TV“ первыми в России познакомиться с оригинальным глобальным брендом в HD-качестве и открыть доступ к программам мирового лидера молодежной развлекательной индустрии, которые пользуются большим успехом в разных странах. У фанатов появилась возможность нового качества телепросмотра, которое позволит по-настоящему насладиться музыкальными шоу и „обществом“ любимых звезд, для многих из которых MTV стал проводником в мир шоу-бизнеса. С новым телеканалом „Дом.ru TV“ станет еще более музыкальным, звездным и развлекательным», — отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.