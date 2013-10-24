Абоненты «Дом.ru TV» увидят MTV HD первыми в России

«MTV — во многом уникальный проект по своей направленности и контенту. Мы рады представить возможность пользователям „Дом.ru TV“ первыми в России познакомиться с оригинальным глобальным брендом в HD-качестве и открыть доступ к программам мирового лидера молодежной развлекательной индустрии, которые пользуются большим успехом в разных странах. У фанатов появилась возможность нового качества телепросмотра, которое позволит по-настоящему насладиться музыкальными шоу и „обществом“ любимых звезд, для многих из которых MTV стал проводником в мир шоу-бизнеса. С новым телеканалом „Дом.ru TV“ станет еще более музыкальным, звездным и развлекательным», — отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.