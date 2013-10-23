«ЮТэйр» вводит новый международный рейс Москва-Дрезден

Полеты в Дрезден начнутся с 27 октября 2013 года и будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям с вылетом из Москвы в 12:05, из Дрездена — в 12:50 (для каждого аэропорта указано местное время). Минимальный тариф в одну сторону — 49 евро*.