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«ЮТэйр» вводит новый международный рейс Москва-Дрезден

23 октября 2013, 12:02
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) объявляет о вводе нового рейса по маршруту Москва (Внуково) — Дрезден.
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Тюмень

Полеты в Дрезден начнутся с 27 октября 2013 года и будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям с вылетом из Москвы в 12:05, из Дрездена — в 12:50 (для каждого аэропорта указано местное время). Минимальный тариф в одну сторону — 49 евро*.

Полеты будут осуществляться на комфортабельном лайнере Boeing 737–800 вместимостью 168 мест в компоновке экономического класса.

Дрезден является одним из главных центров европейской культуры, а также отличается удобным расположением, будучи почти равноудаленным от Берлина и Праги. Жители и гости Тюмени могут воспользоваться новым направлением, совершив стыковку в московском аэропорту Внуково, благодаря удобному расписанию вылетов «ЮТэйр». Также два раза в неделю авиакомпания выполняет рейсы из Тюмени в Мюнхен.

* Тариф экономического класса без агентских сборов. Количество мест ограничено. Авиакомпания оставляет за собой право отмены тарифа или изменения без уведомления в любое время.

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