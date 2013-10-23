В Тюмени проходит «День дорожной безопасности»

Ее сотрудники будут не только выявлять нарушения правил дорожного движения, но и проводить разъяснительную работу с водителями и пешеходами.
Утром наряды ДПС дежурят в районе нескольких детских садов микрорайонов «Восточный» и «МЖК»: разъясняют родителям, нарушающим правила перевозки детей, почему необходимо использовать детские автокресла и другие удерживающие устройства.
В школах № 73 и 57 инспекторы по пропаганде проведут практические занятия с учениками начальной школы о правилах перехода дороги по светофору и по «зебре», покажут детям, какие опасности и «дорожные ловушки» могут подстерегать пешеходов.
Днем с 15:00 до 16:30 на Цветном бульваре будет работать агитационный автобус ГИБДД. Со взрослыми и детьми проведут беседы о дорожной безопасности, а также покажут обучающие видеоролики.
В течение всего дня инспекторы ДПС ГИБДД, которые несут службу на тюменских улицах, будут раздавать водителям листовки-памятки «Пропусти пешехода», сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
Всего за 9 месяцев текущего года в Тюмени произошло 1201 ДТП, 39 человек погибли, 1673 получили различные травмы.