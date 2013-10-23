В многоэтажке на проезде Солнечном проблемы с отоплением

В управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили, что на доме были занижены параметры теплоносителя. «Дом новый, летом был сдан „УТСК“, и все было нормально. А в минувший четверг параметры теплоносителя на дом упали, — объяснил инженер УК Алексей Нечаев, — информацию о ситуации мы направляли в теплосети сразу, но специалисты подошли только во вторник, выполнили замеры, составили акты. Сегодня параметры на вводе в дом стали немного выше, но они недостаточны».