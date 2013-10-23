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В многоэтажке на проезде Солнечном проблемы с отоплением

23 октября 2013, 11:03
В доме № 3 на проезде Солнечном с 17 октября в квартирах похолодало. Как объясняют в теплосетевой и управляющей компаниях, вопрос решается. Но люди пока продолжают замерзать.

В раздел «Проблемы» обратилась жительница дома Лариса Николаевна. По ее словам, с 17 октября отопление в доме отсутствует, а конкретной даты об окончании работ по восстановлению тепла в доме жильцам не заявляют.

В управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили, что на доме были занижены параметры теплоносителя. «Дом новый, летом был сдан „УТСК“, и все было нормально. А в минувший четверг параметры теплоносителя на дом упали, — объяснил инженер УК Алексей Нечаев, — информацию о ситуации мы направляли в теплосети сразу, но специалисты подошли только во вторник, выполнили замеры, составили акты. Сегодня параметры на вводе в дом стали немного выше, но они недостаточны».

Дом запитан от центральной системы теплоснабжения, теплоноситель в которую подает «УТСК». В «Тепло Тюмени» подтвердили, что по этому адресу выезжала комиссия с участием специалистов тепловой инспекции компании, которая провела необходимые замеры. Ситуация с нормализацией теплоснабжения находится под контролем теплоэнергетиков.

Алексей Нечаев также добавил, что в Заречной части областного центра проблема с отоплением и горячей водой — не новость, от жителей местных многоэтажек поступает очень много жалоб.

Отметим, что в утренние часы сегодня в Тюмени было минус 8 градусов по Цельсию.

#Новости#Теплоснабжение#УТСК#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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