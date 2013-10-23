В многоэтажке на проезде Солнечном проблемы с отоплением

В раздел «Проблемы» обратилась жительница дома Лариса Николаевна. По ее словам, с 17 октября отопление в доме отсутствует, а конкретной даты об окончании работ по восстановлению тепла в доме жильцам не заявляют.
В управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили, что на доме были занижены параметры теплоносителя. «Дом новый, летом был сдан „УТСК“, и все было нормально. А в минувший четверг параметры теплоносителя на дом упали, — объяснил инженер УК Алексей Нечаев, — информацию о ситуации мы направляли в теплосети сразу, но специалисты подошли только во вторник, выполнили замеры, составили акты. Сегодня параметры на вводе в дом стали немного выше, но они недостаточны».
Дом запитан от центральной системы теплоснабжения, теплоноситель в которую подает «УТСК». В «Тепло Тюмени» подтвердили, что по этому адресу выезжала комиссия с участием специалистов тепловой инспекции компании, которая провела необходимые замеры. Ситуация с нормализацией теплоснабжения находится под контролем теплоэнергетиков.
Алексей Нечаев также добавил, что в Заречной части областного центра проблема с отоплением и горячей водой — не новость, от жителей местных многоэтажек поступает очень много жалоб.
Отметим, что в утренние часы сегодня в Тюмени было минус 8 градусов по Цельсию.