ТюмГУ выиграл три международных проекта по программе TEMPUS

Сразу 3 международных проекта по программе TEMPUS с участием Тюменского государственного университета были рекомендованы к финансированию Еврокомиссией. Проекты продолжительностью 3 года имеют общий объем финансирования свыше 3 миллионов евро. Все они направлены на реформирование учебных планов программ по подготовке магистров.