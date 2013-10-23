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ТюмГУ выиграл три международных проекта по программе TEMPUS

23 октября 2013, 17:18
Сразу 3 международных проекта по программе TEMPUS с участием Тюменского государственного университета были рекомендованы к финансированию Еврокомиссией. Проекты продолжительностью 3 года имеют общий объем финансирования свыше 3 миллионов евро. Все они направлены на реформирование учебных планов программ по подготовке магистров.

Название первого проекта — «Подготовка педагогов и менеджеров в области образования для работы с гетерогенными группами». Грантодержатель — Университет Хильдесхайма, Германия. Участниками от Евросоюза являются Бременский университет (ФРГ), Университет Вены (Австрия), Университет Хельсинки (Финляндия). Размер гранта 1 151 052,00 евро. В ТюмГУ реализацию данного проекта будут координировать проректор по научной работе Андрей Толстиков и проректор по учебной работе Людмила Волосникова.

Проект «Разработка магистерской программы по подготовке преподавателей европейских языков на основе современных технологий» направлен на усиление взаимосвязи между средним и высшим образованием, а также на продвижение общей реформы национальных систем образования. Грантодержатель- Университет Астон, г. Бирмингем, Великобритания. Участвуют 4 российских, 2 украинских и 2 узбекистанских вуза. Размер гранта 1 190 618,70 евро. Координирует проект директор Регионального института международного сотрудничества ТюмГУ Галина Телегина.

Третий проект ТюмГУ в области юриспруденции на тему «Разработка магистерской программы по Европейскому и международному праву в Восточной Европе». Грантодержатель: Загребский университет, Хорватия. Участвуют Мариборский университет (Словения), Высшая школа социальных технологий Риги (Латвия), 3 российских и 3 украинских вуза. Размер гранта 912 065,29 евро. Координатор от ТюмГУ — директор Института государства и права Сергей Марочкин.

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