Торговать алкоголем запретил суд

Проверка, проведенная прокуратурой по обращению активистов, показала: коммерсант в павильоне на остановочном комплексе систематически торговал алкоголем, хотя неоднократно предупреждался общественностью и полицией о неправомерности своих действий. Чтобы пресечь действия коммерсанта, не обращавшего внимания на административные наказания, прокуратура округа обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к предпринимателю о запрете розничной продажи алкогольной продукции в павильоне на остановочном комплексе по Мира. Суд в полном объеме удовлетворил эти требования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.