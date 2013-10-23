Торговать алкоголем запретил суд

Напомним, 13 марта этого года активисты «Молодой гвардии» провели очередной антиалкогольный рейд — и обнаружили, что на остановке «Универсам» продают алкоголь. Позже на место приехала полиция и изъяла алкогольный товар.
Однако в продавать алкоголь на остановке, по информации молодогвардейцев, не перестали, несмотря на то, что это запрещено федеральным законом.
Проверка, проведенная прокуратурой по обращению активистов, показала: коммерсант в павильоне на остановочном комплексе систематически торговал алкоголем, хотя неоднократно предупреждался общественностью и полицией о неправомерности своих действий. Чтобы пресечь действия коммерсанта, не обращавшего внимания на административные наказания, прокуратура округа обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к предпринимателю о запрете розничной продажи алкогольной продукции в павильоне на остановочном комплексе по Мира. Суд в полном объеме удовлетворил эти требования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Теперь, пояснили в прокуратуре, предпринимателю за продолжение продажи алкоголя грозит не просто административный штраф. Незаконная торговля будет расцениваться как неисполнение приговора суда, а это уже уголовная статья, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 2 лет.