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Торговать алкоголем запретил суд

23 октября 2013, 11:09
Антиалкогольные рейды «Молодой гвардии» приносят результаты: по обращению активистов прокуратура Калининского округа Тюмени провела проверила информацию о незаконной продаже алкоголя в остановочном комплексе «Универмаг» по адресу улица Мира, 27а.

Напомним, 13 марта этого года активисты «Молодой гвардии» провели очередной антиалкогольный рейд — и обнаружили, что на остановке «Универсам» продают алкоголь. Позже на место приехала полиция и изъяла алкогольный товар.

Однако в продавать алкоголь на остановке, по информации молодогвардейцев, не перестали, несмотря на то, что это запрещено федеральным законом.

Проверка, проведенная прокуратурой по обращению активистов, показала: коммерсант в павильоне на остановочном комплексе систематически торговал алкоголем, хотя неоднократно предупреждался общественностью и полицией о неправомерности своих действий. Чтобы пресечь действия коммерсанта, не обращавшего внимания на административные наказания, прокуратура округа обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к предпринимателю о запрете розничной продажи алкогольной продукции в павильоне на остановочном комплексе по Мира. Суд в полном объеме удовлетворил эти требования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Теперь, пояснили в прокуратуре, предпринимателю за продолжение продажи алкоголя грозит не просто административный штраф. Незаконная торговля будет расцениваться как неисполнение приговора суда, а это уже уголовная статья, максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до 2 лет.

#Новости#Алкоголь#Прокуратура по г.Тюмени#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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