Спецбатальон ДПС задержал пьяных угонщиков

Так, заявленный в угон и находившийся в розыске автомобиль заметили инспекторы спецбата, 23 октября патрулируя автодорогу «Тюмень — Омск» в Заводоуковском районе. Водитель не остановился по требованию и стал уходить от преследования, увеличив скорость. Задерживая автомобиль, инспекторы действовали предельно осторожно, чтобы от действий правонарушителя не пострадали другие участники дорожного движения. Через несколько минут машину удалось остановить.
За рулем находился пьяный водитель — житель Заводоуковского района, не имеющий прав. Документов на машину у мужчины не было. Он был доставлен в отдел полиции по подозрению в угоне автомобиля. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.
Задержанный водитель не стал скрывать свои «подвиги» и рассказал инспекторам, что это не первый его угон, недавно он благополучно угнал еще один автомобиль, который до настоящего времени никто не нашел. Данная информация проверяется, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Этот же наряд спецбатальона ДПС ГИБДД 19 октября задержал еще один автомобиль, угнанный в поселке Московский Тюменского района. Угонщиком оказался житель Заводоуковского района, который также в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.