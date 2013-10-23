Спецбатальон ДПС задержал пьяных угонщиков

Задержанный водитель не стал скрывать свои «подвиги» и рассказал инспекторам, что это не первый его угон, недавно он благополучно угнал еще один автомобиль, который до настоящего времени никто не нашел. Данная информация проверяется, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.