Погрузиться в волшебство: «Снежное шоу» Славы Полунина

Повалять дурака, вернуться в детство, погрузиться в сказку вы сможете на «Снежном шоу» Славы Полунина, которое пройдет 31 октября, а также 2, 3 и 4 ноября в Тюменской филармонии.
Вы увидите необыкновенное шоу, покорившее зрителей всех возрастов. Оно унесет из мира реальности в сказку снов и фантазий. «Снежному шоу» рукоплескал весь мир: Великобритания, Франция, Италия, США, Корея, Испания, Россия и, конечно, Тюмень.
Рекомендовано детям старшего и преклонного возраста.
В роли желтого клоуна Слава Полунин, Роберт Саральи, Онофрио Колюччи.
Начало спектаклей 31 октября — в 19 часов, 2 ноября — в 15 и 19 часов, 3 ноября — в 19 часов, 4 ноября — в 18 часов.
Цена билета — от 750 до 5000 руб.