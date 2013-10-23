Погрузиться в волшебство: «Снежное шоу» Славы Полунина

Вы увидите необыкновенное шоу, покорившее зрителей всех возрастов. Оно унесет из мира реальности в сказку снов и фантазий. «Снежному шоу» рукоплескал весь мир: Великобритания, Франция, Италия, США, Корея, Испания, Россия и, конечно, Тюмень.