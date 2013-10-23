Омского детоубийцу проверят на причастность к пропаже Ани Анисимовой

Наибольший резонанс вызвало исчезновение 11-летней Ани Анисимовой. 12 октября исполнилось три года с того дня, как девочка ушла в школу и не вернулась. Исчезновение маленькой тюменки вызвало небывалый резонанс. Горожан, пожалуй, впервые настолько объединила чужая беда. Аню искали сотни человек, на помощь полиции приходили эксперты из крупных городов России, а также экстрасенсы. Фотография девочки не раз мелькала в эфире федеральных телеканалов. Аня Анисимова стала своего рода символом всех пропавших детей в регионе. Многочисленные слухи о том, что девочка найдена, следователи опровергают: местонахождение Ани Анисимовой не установлено, поиски продолжаются. Срок расследования уголовного дела по статье «Убийство», возбужденного по факту безвестного исчезновения Ани, вновь продлен. На этот раз до 12 февраля 2014 года.