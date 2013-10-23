Омского детоубийцу проверят на причастность к пропаже Ани Анисимовой

История отца-детоубийцы вызвала резонанс в Омской области. 4 октября мать 7-летнего Коли Кукина из села Большой Атмас Черлакского района сообщила, что ее сын не вернулся домой из школы. У сотрудников правоохранительных органов были основания полагать, что в отношении мальчика было совершено преступление. По факту исчезновения Коли возбудили уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Показания родителей ребенка противоречили установленным фактам, и следователи заподозрили отца мальчика — Максима Калинина. Не без оснований.
По данным СМИ, мужчина злоупотреблял алкоголем и был неоднократно судим — 5 раз за кражи и один раз за жестокое обращение с детьми. За издевательства над сыном от первого брака суд лишил Калинина родительских прав: мужчина приковывал ребенка цепью к батарее, подносил ему к шее кружку с кипящим маслом, заставлял отжиматься на протяжении полутора часов, не давал воды. При этом Калинина осудили лишь условно. По словам односельчан, мужчина и в новой семье поднимал руку и на детей.
Подозрения следователей подтвердились: Максим Калинин признался в убийстве родного сына, а заодно и в том, что лишил жизни Полину Назарову — девочку, бесследно пропавшую в той же деревне летом 2011 года. Через некоторое время были обнаружены тела детей: Полину детоубийца закопал в собственном дворе, а убитого сына спрятал на свалке. «На теле мальчика обнаружены телесные повреждения, характерные для насильственных действий сексуального характера», — сообщает пресс-служба Следственного управления СКРФ по Омской области.
В настоящее время Максим Калинин находится под стражей. За совершение двух преступлений, в которых признался мужчина, ему уже грозит пожизненное заключение. Однако Калинина подозревают в причастности к исчезновению детей и в других регионах, в том числе, и в Тюменской области. Дело в том, что мужчина работал вахтами на территории нашего региона.
«В настоящее время оперативники проверяют, совпадают ли вахты Максима Калинина с датами исчезновения ребятишек в Тюмени», — цитирует «Российская газета» старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СКР по Омской области Дениса Бражникова.
В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области подтвердили, что версия о причастности Калинина к пропаже тюменских детей обязательно будет отрабатываться. Пока омские следователи работают с подозреваемым по своим делам, но предполагается, что позднее они направят необходимые материалы тюменским коллегам. По данным следствия, Максим Калинин работал вахтами как в самой Тюмени, так и на юге области. Напомним, за последние несколько лет в нашей области пропали без вести Эдик Алимбаев (Тюмень, ноябрь 2008 года), Настя Ложкина (село Луговое, август 2009 года), и Аня Анисимова (Тюмень, октябрь 2010 года).
Наибольший резонанс вызвало исчезновение 11-летней Ани Анисимовой. 12 октября исполнилось три года с того дня, как девочка ушла в школу и не вернулась. Исчезновение маленькой тюменки вызвало небывалый резонанс. Горожан, пожалуй, впервые настолько объединила чужая беда. Аню искали сотни человек, на помощь полиции приходили эксперты из крупных городов России, а также экстрасенсы. Фотография девочки не раз мелькала в эфире федеральных телеканалов. Аня Анисимова стала своего рода символом всех пропавших детей в регионе. Многочисленные слухи о том, что девочка найдена, следователи опровергают: местонахождение Ани Анисимовой не установлено, поиски продолжаются. Срок расследования уголовного дела по статье «Убийство», возбужденного по факту безвестного исчезновения Ани, вновь продлен. На этот раз до 12 февраля 2014 года.
Добавим, что на причастность к исчезновению Ани Анисимовой и ранее проверяли мужчин, подозреваемых в совершении преступлений в отношении детей. Например, тюменского тренера, который позднее был признан виновным в развращении школьниц. Однако версия о его причастности к пропаже Ани не подтвердилась. Также из-за сходства фотороботов проверялась версия о том, что предполагаемый похититель Ани мог совершать преступления в отношении иркутских школьниц. Отметим, что Максим Калинин при этом на фоторобот и описание возможного тюменского преступника не похож, хотя возраст примерно совпадает.