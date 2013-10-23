Молодые водители провоцируют аварии

В следующих двух утренних происшествиях стаж водителей, их спровоцировавших, составляет 3 года, сообщают в пресс-службе областного управления ГИБДД. Как утверждают эксперты, в подобных случаях, этот период также несет потенциальную опасность. Через 3–4 года управления автомобилем, к водителю приходит обманчивое чувство излишней самоуверенности. Новичок начинает считать себя мастером, асом вождения, теряет концентрацию за рулем, становится рассеянным. Это крайне опасно и может привести к дорожно-транспортному происшествию.