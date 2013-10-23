Молодые водители провоцируют аварии

12 человек пострадали в десяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие сутки. Участниками нескольких происшествий стали начинающие водители.
Всего две недели назад получил водительское удостоверение водитель автомобиля Honda, вчера около половины седьмого часа утра не предоставивший преимущество в движении автомобилю «Нива» на 112-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. В результате аварии сам новичок не пострадал, а водитель тольяттинского внедорожника получил травмы плеча и позвоночника.
В следующих двух утренних происшествиях стаж водителей, их спровоцировавших, составляет 3 года, сообщают в пресс-службе областного управления ГИБДД. Как утверждают эксперты, в подобных случаях, этот период также несет потенциальную опасность. Через 3–4 года управления автомобилем, к водителю приходит обманчивое чувство излишней самоуверенности. Новичок начинает считать себя мастером, асом вождения, теряет концентрацию за рулем, становится рассеянным. Это крайне опасно и может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Около восьми часов утра в Ялуторовске на улице Ворошилова столкнулись автомобили «Газель» и Chevrolet. Причиной происшествия послужило непредоставление преимущества в движении. От удара легковой автомобиль откинуло на пешехода. В результате аварии пешеход, 18-летний молодой человек, получил травмы голени и бедра.
В половине девятого часа утра на 17-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский столкнулись легковой Hundai и КамАЗ. По предварительным данным, 27-летняя водительница легковушки превысила скорость и выехала на полосу встречного движения. В результате происшествия она получила травмы лица и сотрясение головного мозга.
На 7-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда (Велижанский тракт) съехал в кювет и перевернулсяHundai. Водительский стаж 33-летней женщины, управлявшей автомобилем, всего 1 месяц. В результате происшествия сама водительница получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Травма лица также у 34-летнего пассажира автомобиля.
В областном центре на перекрестке улиц 30 лет Победы и Олимпийской около часа ночи столкнулись два автомобиля «Лада», 15-й и 10-й модели. По предварительным данным, водитель первой «Лады» при повороте налево не уступил дорогу второй, ехавшей прямо. В результате происшествия черепно-мозговые травмы получили 24-летняя девушка, управлявшая «десяткой» и ее 26-летний пассажир.
Авария на Олимпийской
В час дня на улице Полевой областного центра автомобилем Volvo сбит 10-летний ребенок. По предварительным данным, школьник перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате происшествия мальчик получил травму головы и перелом голени.
Около 9 часов вечера на 9-м километре Велижанского тракта грузовичок Nissan Atlas сбил пешехода. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мужчина выжил, но получил в результате происшествия тяжелую травму головы. Личность пострадавшего устанавливается.