Фотовыставка «Краски Севера» закрывается. Успевайте!

Около десяти фотовыставок открылись в Тюмени в конце сентября в рамках Первой международной декады фотографии. Одна из них, «Краски Севера», закроется в эту пятницу.
Выставка «Краски Севера» тюменского фотографа Александра Романова проходит в литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14). На закрытии выставки, 25 октября в 16 часов, состоится творческая встреча с автором работ. У всех, кто неравнодушен к фотографии, будет возможность пообщаться с автором работ и даже бесплатно поучаствовать в мастер-классе.
Имя Александра Романова более известно за пределами нашего города. То же можно сказать и о Светлане Ереминой — авторе фотовыставки «Лицо Стамбула», которая открылась в рамках декады фотографии. Он — один из победителей первого международного конкурса арктических фотографий, обладатель золотых медалей FIAP и FSA. Александр Романов входит в топ-100 фотографов Арктики.
Выставка «Краски Севера» пользовалась большой популярностью у горожан. Только за первые дни работы ее посетило более 100 человек. Интрига состояла в том, что сам автор не присутствовал на открытии, ведь Александр работает геологом в заполярном Ямбурге. Тем интереснее будет встреча с «таинственным» фотографом в стенах литературно-краеведческого центра.
Фото с сайта arcticawards.ru