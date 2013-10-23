Фотовыставка «Краски Севера» закрывается. Успевайте!

Выставка «Краски Севера» пользовалась большой популярностью у горожан. Только за первые дни работы ее посетило более 100 человек. Интрига состояла в том, что сам автор не присутствовал на открытии, ведь Александр работает геологом в заполярном Ямбурге. Тем интереснее будет встреча с «таинственным» фотографом в стенах литературно-краеведческого центра.