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Бомбу в школе не нашли

23 октября 2013, 15:13
В тюменской школе № 8 не было обнаружено взрывного устройства. В настоящее время оцепление снято. Школьники и учителя вернулись в классы, чтобы продолжить занятия.
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Полиция

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщила пресс-секретарь УМВД по г. Тюмени Александра Малыгина. По ее словам, личность ребенка, который три часа назад сообщил по телефону о бомбе, якобы заложенной в школе, пока не установлена.

Напомним, по тревоге к школе, расположенной на улице Текстильной, приехали все чрезвычайные службы. Здание обследовали кинологи и взрывотехники ОМОН, но взрывного устройства они не нашли.

Отметим, что тюменским экстренным службам достаточно часто приходится проверять сообщения о якобы заложенных где-либо взрывных устройствах. Телефонные террористы «минируют» банки, вокзалы и аэропорты, торговые центры и, конечно же, школы и вузы. За ложное сообщение о террористическом акте предполагается ответственность. Как правило, речь идет о крупном штрафе. В случае, если «шутником» оказался ребенок, ответственность, в том числе и материальную, несут родители.

#Новости#Полиция#Телефонный терроризм#Тюмень#Таня#Общество
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