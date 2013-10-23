Бомбу в школе не нашли

Отметим, что тюменским экстренным службам достаточно часто приходится проверять сообщения о якобы заложенных где-либо взрывных устройствах. Телефонные террористы «минируют» банки, вокзалы и аэропорты, торговые центры и, конечно же, школы и вузы. За ложное сообщение о террористическом акте предполагается ответственность. Как правило, речь идет о крупном штрафе. В случае, если «шутником» оказался ребенок, ответственность, в том числе и материальную, несут родители.