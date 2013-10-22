За невыполнение инвестпрограммы водоканал заплатит штраф

Как пояснили в ООО «Тюмень Водоканал», выполнение инвестиционной программы затянулось по нескольким причинам. Во-первых, договор, которым определялись непосредственные работы и объекты, был заключен только в апреле 2012 года. До его принятия работать по инвестпрограмме водоканал не мог. Во-вторых, есть ряд мероприятий, которые не зависят от водоканала. «По части работ приходится привлекать подрядчиков, а в силу закона, мы можем их привлечь только через конкурс, на который также нужно время. А если вдруг выигравшая компания ликвидируется, то конкурс приходится проводить вновь, а на это нужно время», — объясняет руководитель пресс-службы водоканала Иван Камельских.