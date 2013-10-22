За невыполнение инвестпрограммы водоканал заплатит штраф

Инвестиционная программа ООО «Тюмень Водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры на 2012–2016 годы, которая была утверждена решением городской Думы от 29 сентября 2011 года, в прошлом году выполнена лишь на 12%, поэтому ресурсоснабжающая организация заплатит штраф. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ сказал заместитель департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Александр Мышкин.
По итогам 2012 года он отметил как отрицательную динамику и недостижение запланированных годовых значений, так и перевыполнение плановых значений по отдельным показателям.
«Согласно информации, представленной ООО „Тюмень Водоканал“ за 2012 года, в полном объеме работы не выполнены ни на одном из 26 запланированных объектов в части водоснабжения, лишь отчасти по 6 объектам. В части водоотведения работы и не выполнялись. По состоянию на 01 января 2013 года на мероприятия инвестпрограммы освоено 13,5 млн рублей, что составляет 12,5% от запланированного на 2012 года объема», — пояснил чиновник.
На основании договора между городской администрацией и водоканалом, первая вправе требовать неустойку за невыполнение работ в виде штрафа. Чтобы выяснить причины невыполнения, администрация провела анализ ситуации, по результатам которого в адрес водоканала в сентябре 2013 года направлена претензия, сумма в которой 1 млн 700 тысяч. В течение 30 дней ООО обязано выплатить неустойку.
Как пояснили в ООО «Тюмень Водоканал», выполнение инвестиционной программы затянулось по нескольким причинам. Во-первых, договор, которым определялись непосредственные работы и объекты, был заключен только в апреле 2012 года. До его принятия работать по инвестпрограмме водоканал не мог. Во-вторых, есть ряд мероприятий, которые не зависят от водоканала. «По части работ приходится привлекать подрядчиков, а в силу закона, мы можем их привлечь только через конкурс, на который также нужно время. А если вдруг выигравшая компания ликвидируется, то конкурс приходится проводить вновь, а на это нужно время», — объясняет руководитель пресс-службы водоканала Иван Камельских.
«За 2013 год весь объем работ прошлого года сделан, а также практически в графике идут работы 2013 года. Если не случится никаких форс-мажоров, то план 2013 года будет выполнен в срок», — сказал Камельских. В связи с этим письмо с объяснениями направят в администрацию.
На заседании комиссии председатель ее Юрий Баранчук предложил в ноябре в рамках Дня депутата отправиться делегацией на объекты «Тюмень Водоканала» и задать вопросы руководству компании. В водоканале прокомментировали, что готовы принять депутатов и показать все, что выполнено.