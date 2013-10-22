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Укради свою возлюбленную у осени и подари ей свидание в сказочных тропиках!

22 октября 2013, 10:51
Ресторан Vintage совместно с мастерской праздников «Ателье эмоций» воплощает мечты в реальность. Новое сезонное предложение — ужин с экзотическими бабочками!
Сюжет
Тюмень

Ресторан Vintage совместно с мастерской праздников «Ателье эмоций» воплощает мечты в реальность. Новое сезонное предложение — ужин с экзотическими бабочками.

Легкие, прекрасные создания подарят вам массу положительных эмоций и приятных воспоминаний. Окунитесь в атмосферу экзотики, отвлекитесь от забот в новом уединенном зале ресторана Vintage.

Успевайте бронировать даты, ведь это уникальная возможность сделать сюрприз своим близким и подарить им новые незабываемые впечатления!

Узнавайте подробности по телефону: 54-50-50.

«Ателье эмоций» «ВКонтакте»: http://vk.com/studioofemotionsvkus72

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