Укради свою возлюбленную у осени и подари ей свидание в сказочных тропиках!

Ресторан Vintage совместно с мастерской праздников «Ателье эмоций» воплощает мечты в реальность. Новое сезонное предложение — ужин с экзотическими бабочками.
Легкие, прекрасные создания подарят вам массу положительных эмоций и приятных воспоминаний. Окунитесь в атмосферу экзотики, отвлекитесь от забот в новом уединенном зале ресторана Vintage.
Успевайте бронировать даты, ведь это уникальная возможность сделать сюрприз своим близким и подарить им новые незабываемые впечатления!
Узнавайте подробности по телефону: 54-50-50.