Убийство и суицид произошли из-за сломанной антенны

«18 октября в ходе совместного распития спиртных напитков мужчины не смогли прийти к соглашению по поводу сломанной антенны. Произошла драка с участием родственников с обеих сторон. После чего 44-летний мужчина произвел из ружья два выстрела в односельчанина, вошел в дом, и в присутствии дочери и супруги произвел выстрел себе в голову», — сообщили в ведомстве.