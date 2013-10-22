Убийство и суицид произошли из-за сломанной антенны

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, 17 октября 33-летний житель деревни Елань Нижнетавдинского района намеренно сломал спутниковую антенну 44-летнему односельчанину.
«18 октября в ходе совместного распития спиртных напитков мужчины не смогли прийти к соглашению по поводу сломанной антенны. Произошла драка с участием родственников с обеих сторон. После чего 44-летний мужчина произвел из ружья два выстрела в односельчанина, вошел в дом, и в присутствии дочери и супруги произвел выстрел себе в голову», — сообщили в ведомстве.
По факту убийства 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование дела продолжается.