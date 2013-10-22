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Убили вместо того, чтобы помочь с плитой

22 октября 2013, 09:40
Двое парней пришли к пожилой тоболячке, якобы, чтобы установить плиту, но вместо помощи по хозяйству жестоко убили пенсионерку. Накануне суд вынес приговор 26-летнему Денису Кобченко. Он признан виновным в совершении убийства и разбоя. Его двоюродный брат — 24-летний Максим Кобченко — также осужден, но за кражу.

4 октября 2012 года 71-летняя жительница Тобольска купила электрическую плиту. В тот же день двое грузчиков, одним из которых был Максим Кобченко, доставили ее покупательнице, но подключить не смогли. Максим Кобченко пообещал пенсионерке, что после работы заедет к ней и подключит плиту. Тем же вечером молодой человек пошел к пожилой женщине со своим двоюродным братом Денисом. При этом братья договорились, что под предлогом подключения плиты зайдут и похитят у женщины ценное имущество.

Пенсионерка не захотела пускать Кобченко в квартиру, поскольку плиту ей уже подключил племянник. Но братья настояли, сказав, что необходимо проверить подключение. Пожилая женщина открыла дверь и поплатилась за это своей жизнью. Денис Кобченко напал на потерпевшую и нанес ей 22 удара руками и ногами по различным частям тела, а потом добил несколькими ударами ножа. После этого братья похитили у своей жертвы телевизор Grundig стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

5 октября 2012 года злоумышленники были задержаны полицией и по решению суда заключены под стражу.

Суд назначил Денису Кобченко 17 лет лишения свободы, а его брату Максиму Кобченко — 4 года 2 месяца. Обоим предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

#Новости#Убийства#Таня#Происшествия
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