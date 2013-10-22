Убили вместо того, чтобы помочь с плитой

4 октября 2012 года 71-летняя жительница Тобольска купила электрическую плиту. В тот же день двое грузчиков, одним из которых был Максим Кобченко, доставили ее покупательнице, но подключить не смогли. Максим Кобченко пообещал пенсионерке, что после работы заедет к ней и подключит плиту. Тем же вечером молодой человек пошел к пожилой женщине со своим двоюродным братом Денисом. При этом братья договорились, что под предлогом подключения плиты зайдут и похитят у женщины ценное имущество.