Уберут ли свалку у Каменки?

Ликвидацией несанкционированных свалок в Тюменской области занимается региональное управление Росприроднадзора. В ведомстве NashGorod.ru пояснили, что для того чтобы начать работать по этой проблеме, им нужно обращение жителя. Они рассмотрят его в течение 30 дней.