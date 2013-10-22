Уберут ли свалку у Каменки?

С информацией о несанкционированной свалке, которая находится южнее села Каменка, в раздел «Проблемы» обратился пользователь NashGorod.ru Vol’_de_Mar.
«Свалка расположена частично на лесополосе, частично в просеке, — сообщает тюменец. — 22,3 км от Тюмени и около 300 метров в сторону Каменки. Далее, направо, в нескольких метрах от дороги Ирбитский тракт — Каменка. В куче мусора я успел заметить старые кресла, пластиковую упаковку, пищевые отхода».
Ликвидацией несанкционированных свалок в Тюменской области занимается региональное управление Росприроднадзора. В ведомстве NashGorod.ru пояснили, что для того чтобы начать работать по этой проблеме, им нужно обращение жителя. Они рассмотрят его в течение 30 дней.
Владимир Петровских (Vol’_de_Mar) сказал, что направит обращение в Росприроднадзор и будет держать редакцию в курсе развития ситуации.