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Тюменский театр получил приз на фестивале за «Бога резни»

22 октября 2013, 10:51
Спектакль Тюменского драмтеатра «Бог резни» получил «Приз зрительских симпатий» на театральном фестивале «Липецкие встречи», который проходил с 11 по 20 октября.
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Тюмень

Спектакль Тюменского драмтеатра «Бог резни» получил «Приз зрительских симпатий» на театральном фестивале «Липецкие встречи», который проходил с 11 по 20 октября.

Актрису ТДТ Наталью Коротченко на фестивале наградили дипломом за роль Аннет Рей. Режиссер тюменского театра Александр Баргман получил «Премию критиков» за моноспектакль «Душекружение».

«Бог резни» — это пьеса французского драматурга Ясмины Резы. В Тюмени остроумную комедию поставил Александр Баргман. Это комедия об отношениях — мужей и жен, обеспеченных адвокатов и простых продавцов, карьеристок и домохозяек. Объединяет их одно — взрослые частенько ведут себя как дети.

Все начинается с того, что 11-летние мальчишки-одноклассники подрались в сквере во время прогулки. И чинные супруги, родители одного драчуна, наносят визит родителям побитого мальчика, чтобы цивилизованно обсудить конфликт и составить иск для страховой компании. Сначала беседа похожа на дружескую встречу интеллигентных людей, но внутри пап и мам уже бурлит скрытое негодование. Вулкан страстей сдерживается правилами приличия, но вскоре напускная вежливость улетучивается, открывается бутылка рома, а вместе с ней и правда.

Вот так благодарили тюменских актеров после спектакля:

Видео директора Тюменского драмтеатра Сергея Осинцева, http://vk.com/osintsev_sergey

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