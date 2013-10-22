Тюменский театр получил приз на фестивале за «Бога резни»

Все начинается с того, что 11-летние мальчишки-одноклассники подрались в сквере во время прогулки. И чинные супруги, родители одного драчуна, наносят визит родителям побитого мальчика, чтобы цивилизованно обсудить конфликт и составить иск для страховой компании. Сначала беседа похожа на дружескую встречу интеллигентных людей, но внутри пап и мам уже бурлит скрытое негодование. Вулкан страстей сдерживается правилами приличия, но вскоре напускная вежливость улетучивается, открывается бутылка рома, а вместе с ней и правда.