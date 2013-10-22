Тюменские скалолазы добились триумфа в Китае

У женщин в финале за «золото» соперничали тюменки Юлия Каплина и Мария Красавина. Спортсменки побили прошлый мировой рекорд (8.05 сек), показав секунды, не уступающие некоторым мужчинам: 7, 85 и 7,97. Победу одержала Юлия. В итоговом зачете до Большого кубка мира Каплиной не хватило совсем чуть-чуть, конечный результат — второе место. Марии также совсем немного не хватило до польской спортсменки Александры Рудзинской, которая заняла третью позицию. А победу на Большом кубке одержала представительница воронежской школы скалолазания — Алина Гайдамакина.
У мужчин до последнего этапа было не ясно, кто станет обладателем Большого кубка мира-2013. На столь значимый титул было три претендента: вице-чемпион мира и Европы Станислав Кокорин (Россия, Тюмень), чемпион Европы Либор Хроза (Чехия) и 5-кратный чемпион мира Чисин Жонг (КНР).
«С первых забегов квалификации ожидалась жесткая борьба, доказательством тому были быстрые секунды ряда спортсменов. Лучшим в отборах был Хроза (5,98). Его время всего на 10 сотых уступало рекорду мира. Настоящий прорыв в отборах совершил 16-летний тюменец Александр Шиков, показав 6 результат. Кокорин располагался на 7 строчке. С началом финальных забегов все словно перевернулось с ног на голову, началась борьба нервов! По этой причине лидеры квалификации сошли на разных стадиях, в итоге в финальной четверке оказались те спортсмены, чье время было в середине турнирной таблицы. Ошибки следовали одна за другой. Тюменец Кокорин, не допустив ни единой ошибки при прохождении трассы, стал победителем данного этапа. Он же стал обладателем Большого кубка мира, третий раз в своей карьере. На втором месте расположился Либор Хроза, третий Чисин Жонг», — сообщили в областной спортивной школе олимпийского резерва.
Там отметили, что по итогам сезона-2013 можно уверенно сказать, тюменская команда по скалолазанию — сильнейшая в мире. На семи этапах кубка мира тюменцы завоевали 14 медалей (6 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых) из 26 медалей, взятых российской командой.