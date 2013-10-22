Тюменские скалолазы добились триумфа в Китае

«С первых забегов квалификации ожидалась жесткая борьба, доказательством тому были быстрые секунды ряда спортсменов. Лучшим в отборах был Хроза (5,98). Его время всего на 10 сотых уступало рекорду мира. Настоящий прорыв в отборах совершил 16-летний тюменец Александр Шиков, показав 6 результат. Кокорин располагался на 7 строчке. С началом финальных забегов все словно перевернулось с ног на голову, началась борьба нервов! По этой причине лидеры квалификации сошли на разных стадиях, в итоге в финальной четверке оказались те спортсмены, чье время было в середине турнирной таблицы. Ошибки следовали одна за другой. Тюменец Кокорин, не допустив ни единой ошибки при прохождении трассы, стал победителем данного этапа. Он же стал обладателем Большого кубка мира, третий раз в своей карьере. На втором месте расположился Либор Хроза, третий Чисин Жонг», — сообщили в областной спортивной школе олимпийского резерва.