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Родителям предлагают «прокачать» коляски

22 октября 2013, 14:08
Конкурс на лучший тюнинг детской коляски световозвращающими элементами «Коляска на прокачку!» объявляет УГИБДД по Тюменской области.
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Дети

Конкурс на лучший тюнинг детской коляски световозвращающими элементами «Коляска на прокачку!» объявляет УГИБДД по Тюменской области.

Чтобы водители могли в темное время суток вовремя заметить на проезжей части детскую коляску с ребенком, родителям предлагают прикрепить на нее световозвращающие элементы.

Фантазии родителей в этом случае не может быть предела. Чем больше световозращателей на колясках — наклеек, брелков, элементов из световозращающей ткани, тем коляска будет заметнее.

Заявку на конкурс можно направить в ГИБДД на email: [email protected] Парад детских тюнингованных колясок состоится 31 октября в 16 часов на площади у Тюменского технопарка. Компетентное жюри оценит каждую коляску и выберет 10 лучших, чьи маленькие хозяева и родители получат призы, все участники парада получат сувениры с символикой безопасности дорожного движения.

Если вы не можете принять участие в параде, отправляйте фото коляски на этот же email. За снимки колясок также будут вручаться сувениры, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Телефоны для справок: 794–551, 794–555.

#Новости#Дети#УГИБДД по Тюменской области#Тюмень#Ирина#Общество
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