Родителям предлагают «прокачать» коляски

Конкурс на лучший тюнинг детской коляски световозвращающими элементами «Коляска на прокачку!» объявляет УГИБДД по Тюменской области.
Чтобы водители могли в темное время суток вовремя заметить на проезжей части детскую коляску с ребенком, родителям предлагают прикрепить на нее световозвращающие элементы.
Фантазии родителей в этом случае не может быть предела. Чем больше световозращателей на колясках — наклеек, брелков, элементов из световозращающей ткани, тем коляска будет заметнее.
Заявку на конкурс можно направить в ГИБДД на email: [email protected] Парад детских тюнингованных колясок состоится 31 октября в 16 часов на площади у Тюменского технопарка. Компетентное жюри оценит каждую коляску и выберет 10 лучших, чьи маленькие хозяева и родители получат призы, все участники парада получат сувениры с символикой безопасности дорожного движения.
Если вы не можете принять участие в параде, отправляйте фото коляски на этот же email. За снимки колясок также будут вручаться сувениры, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
Телефоны для справок: 794–551, 794–555.