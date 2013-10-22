Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора?

Между тем, РИА Новости сообщает, что, по информации источника агентства близкого к Роспотребнадзору, Онищенко может остаться на госслужбе. А «Интерфакс» публикует комментарий Онищенко к информации о его отставке: «Странный персонаж, сделавший это заявление (об отставке), не относится к числу людей, принимающих решение», — заявил Онищенко «Интерфаксу».