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Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора?

22 октября 2013, 15:52
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Геннадий Онищенко покидает свой пост. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По имеющейся информации, Онищенко оставляет свою должность в связи с тем, что истек срок его полномочий.

«У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост», — рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее словам, ведомство вместо Геннадия Онищенко возглавит заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Между тем, РИА Новости сообщает, что, по информации источника агентства близкого к Роспотребнадзору, Онищенко может остаться на госслужбе. А «Интерфакс» публикует комментарий Онищенко к информации о его отставке: «Странный персонаж, сделавший это заявление (об отставке), не относится к числу людей, принимающих решение», — заявил Онищенко «Интерфаксу».

#Новости#Геннадий Онищенко#Роспотребнадзор#Дарья#Общество
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