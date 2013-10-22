Онищенко покидает пост главы Роспотребнадзора?

По имеющейся информации, Онищенко оставляет свою должность в связи с тем, что истек срок его полномочий.
«У Геннадия Григорьевича Онищенко истек срок полномочий на посту главы Роспотребнадзора, в связи с чем он покидает этот пост», — рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее словам, ведомство вместо Геннадия Онищенко возглавит заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Между тем, РИА Новости сообщает, что, по информации источника агентства близкого к Роспотребнадзору, Онищенко может остаться на госслужбе. А «Интерфакс» публикует комментарий Онищенко к информации о его отставке: «Странный персонаж, сделавший это заявление (об отставке), не относится к числу людей, принимающих решение», — заявил Онищенко «Интерфаксу».