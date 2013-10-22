Ночью в музей придут любители искусства

«Ночь искусств» проходит в тюменских музеях впервые, начало — в 18 часов. Программа мероприятия очень насыщенная. Помимо посещения временных и постоянных экспозиций музеев, в нее включены мастер-классы по живописи и графике от Григория Демина, Юрия Бычкова и Александра Почежерцева, ночные приключения в старинном особняке, рассказы о мифах и легендах загадочной Тюмени.
Любителей музыки ждет небольшой джазовый концерт от Светланы Костко и Антона Дерябина, а любознательные посетители смогут поучаствовать в викторине и выиграть призы, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Музей «Дом Машарова»: Ленина, 24, тел. 46-13-10; музей-усадьба Колокольниковых: ул. Республики, 18/20, тел. 46-27-67.
Время,
Постоянная экспозиция «Семейный альбом»,
увлекательная выставка «Королевство кривых зеркал»
18:00—18:30
19:30—20:00
21:00—21:30
22:00—22:30
Ночные приключения в старинном особняке. Мифы и легенды загадочной Тюмени.
18:00—18:30
19:30—20:00
21:30—22:00
22:30—23:00
Экскурсия-путешествие в «Королевство кривых зеркал»
18:30—19:00
19:00—19:30
Спектакль актеров Тюменского театра кукол «В мире животных»
20:00—20:10
20:30—20:40
Выступление творческой группы «Zolar-ugo» с коллекцией «Бионика»
(г. Тюмень)
Музей «Музей-усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 18/20
Знакомство с легендами эпохи — «Портреты в купеческом доме XIX–XX вв.»
Путешествие в бездну загадочного мира океана (викторина с призами)
18:00–24:00
Увлекательная экспозиция «Торговый Дом И.П. Колокольникова Наследники»
19:00—19:50
20:10—21:00
Музыкальные зарисовки от Светланы Костко и Антона Дерябина «Джазовое настроение»
18:00—19:30
Мастер-класс по живописи художника Демина Григория Сергеевича
20:00—21:00
Мастер-класс «Все о графике». Художник Бычков Юрий Александрович
21:00—22:00
Мастер-класс «Художник в графике». Почежерцев Александр Анатольевич