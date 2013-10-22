Ночью в музей придут любители искусства

«Ночь искусств» проходит в тюменских музеях впервые, начало — в 18 часов. Программа мероприятия очень насыщенная. Помимо посещения временных и постоянных экспозиций музеев, в нее включены мастер-классы по живописи и графике от Григория Демина, Юрия Бычкова и Александра Почежерцева, ночные приключения в старинном особняке, рассказы о мифах и легендах загадочной Тюмени.