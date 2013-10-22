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Ночью в музей придут любители искусства

22 октября 2013, 14:59
«Ночь искусств» состоится 3 ноября в музее «Дом Машарова» и музее-усадьбе Колокольниковых. В программе — мастер-классы по изобразительному искусству, ночные приключения в особняке, джазовый концерт и не только.
Сюжет
Тюмень

«Ночь искусств» проходит в тюменских музеях впервые, начало — в 18 часов. Программа мероприятия очень насыщенная. Помимо посещения временных и постоянных экспозиций музеев, в нее включены мастер-классы по живописи и графике от Григория Демина, Юрия Бычкова и Александра Почежерцева, ночные приключения в старинном особняке, рассказы о мифах и легендах загадочной Тюмени.

Любителей музыки ждет небольшой джазовый концерт от Светланы Костко и Антона Дерябина, а любознательные посетители смогут поучаствовать в викторине и выиграть призы, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Музей «Дом Машарова»: Ленина, 24, тел. 46-13-10; музей-усадьба Колокольниковых: ул. Республики, 18/20, тел. 46-27-67.

Время,

Постоянная экспозиция «Семейный альбом»,

увлекательная выставка «Королевство кривых зеркал»

18:00—18:30

19:30—20:00

21:00—21:30

22:00—22:30

Ночные приключения в старинном особняке. Мифы и легенды загадочной Тюмени.

18:00—18:30

19:30—20:00

21:30—22:00

22:30—23:00

Экскурсия-путешествие в «Королевство кривых зеркал»

18:30—19:00

19:00—19:30

Спектакль актеров Тюменского театра кукол «В мире животных»

20:00—20:10

20:30—20:40

Выступление творческой группы «Zolar-ugo» с коллекцией «Бионика»

(г. Тюмень)

Музей «Музей-усадьба Колокольниковых», ул. Республики, 18/20

Знакомство с легендами эпохи — «Портреты в купеческом доме XIX–XX вв.»

Путешествие в бездну загадочного мира океана (викторина с призами)

18:00–24:00

Увлекательная экспозиция «Торговый Дом И.П. Колокольникова Наследники»

19:00—19:50

20:10—21:00

Музыкальные зарисовки от Светланы Костко и Антона Дерябина «Джазовое настроение»

18:00—19:30

Мастер-класс по живописи художника Демина Григория Сергеевича

20:00—21:00

Мастер-класс «Все о графике». Художник Бычков Юрий Александрович

21:00—22:00

Мастер-класс «Художник в графике». Почежерцев Александр Анатольевич

#Новости#Музеи#Выставки#Тюмень#Ирина#Культура
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