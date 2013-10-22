На трассе «встретились» два пьяных водителя

Четыре человека получили травмы в столкновении «Лады» 14-й модели и Ford Focus, произошедшем в половине девятого часа утра на Червишевском тракте на повороте на деревню Патрушева. По предварительным данным, водитель «Лады» не предоставил преимущество на перекрестке. В результате аварии 41-летний мужчина, управлявший «Ладой», получил травму головы и перелом костей таза. Различные травмы, ушибы и переломы получили также его пассажирки, женщины 27-ми и 45-ти лет и 16-летняя девушка.