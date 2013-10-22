На трассе «встретились» два пьяных водителя

Два пьяных водителя нашли друг друга на ночной дороге. Автомобили под их управлением столкнулись на 62-м километре трассы Тюмень — Омск в Ялуторовском районе около полуночи. 36-летний мужчина, управлявший «Ладой» 11-й модели выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota. В результате происшествия он получил травму грудной клетки, водитель Toyota не пострадал. Оба участника аварии — местные жители, причем, как выяснили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, — пьяные. Прибор показал 0,92 и 1,2 мг/л соответственно.
В полночь в областном центре на пересечении улиц Харьковской и Максима Горького столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Chevrolet Lanos. По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на перекресток на красный свет. В результате пассажиры Chevrolet, 32-летняя женщина и 29-летний мужчина, получили травмы грудной клетки.
Четыре человека получили травмы в столкновении «Лады» 14-й модели и Ford Focus, произошедшем в половине девятого часа утра на Червишевском тракте на повороте на деревню Патрушева. По предварительным данным, водитель «Лады» не предоставил преимущество на перекрестке. В результате аварии 41-летний мужчина, управлявший «Ладой», получил травму головы и перелом костей таза. Различные травмы, ушибы и переломы получили также его пассажирки, женщины 27-ми и 45-ти лет и 16-летняя девушка.
Около половины четвертого часа дня на пересечении улиц 50 лет Октября и Профсоюзной Ford Focus сбил 22-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, попыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора. Девушка получила травму головы, перелом стопы и травму локтя.
В Тобольске на улице Полонского в семь часов вечера автомобиль Opel сбил пешехода. По предварительным данным, 29-летний мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. В результате происшествия он получил тяжелые травмы — переломы бедра и челюсти.