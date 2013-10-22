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На «скандинавскую» субботу собралась сотня тюменцев

22 октября 2013, 09:19
Фестиваль любителей скандинавской ходьбы, прошедший в субботу в лесопарке Затюменский, собрал почти сотню участников. В том, кто быстрее и правильнее ходит, соревновались тюменцы от 40 до 75 лет.

Фестиваль любителей скандинавской ходьбы, прошедший в субботу в лесопарке Затюменский, собрал почти сотню участников. В том, кто быстрее и правильнее ходит, соревновались тюменцы от 40 до 75 лет.

Среди 85 участников, рассказывают в пресс-службе городской администрации, были представители клубов «Лесопарк Затюменский» и «Гилевские тропы» (спортшкола № 2), «Нордик», «Алькор», «Гайдаровец», «Старт» и «Грант». Самыми взрослыми участниками, которым на момент соревнований было по 75 лет, оказались Маргарита Степановна Трубина и Нина Викентьевна Попкова.

Дистанции различной протяженности покорились всем участникам соревнования, но фестиваль выявил самых быстрых. Так, на дистанции 3 километра среди женщин в возрасте от 40 до 49 лет самой быстрой оказалась Инна Глазунова. Дистанция 6 километров среди мужчин в этой же возрастной группе быстрее всех покорилась Сергею Малову. На дистанции 3 км среди женщин в возрасте от 50 до 59 лет первое место заняла Галина Верова. В возрастной группе 60 — 69 лет на дистанции 3 км среди женщин на первом месте оказалась Надежда Шульгина, а среди мужчин первым стал Борис Воронцов. В самой возрастной группе — от 70 лет и старше — самыми активными участницами, преодолевшими 1,5 км, оказалась Лариса Глазунова. Среди мужчин, прошедших 3 км, самым стойким оказался Михаил Черенков.

Победители состязания в своих возрастных группах были награждены дипломами, медалями и памятными сувенирами.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Дарья#Спорт
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