На «скандинавскую» субботу собралась сотня тюменцев

Дистанции различной протяженности покорились всем участникам соревнования, но фестиваль выявил самых быстрых. Так, на дистанции 3 километра среди женщин в возрасте от 40 до 49 лет самой быстрой оказалась Инна Глазунова. Дистанция 6 километров среди мужчин в этой же возрастной группе быстрее всех покорилась Сергею Малову. На дистанции 3 км среди женщин в возрасте от 50 до 59 лет первое место заняла Галина Верова. В возрастной группе 60 — 69 лет на дистанции 3 км среди женщин на первом месте оказалась Надежда Шульгина, а среди мужчин первым стал Борис Воронцов. В самой возрастной группе — от 70 лет и старше — самыми активными участницами, преодолевшими 1,5 км, оказалась Лариса Глазунова. Среди мужчин, прошедших 3 км, самым стойким оказался Михаил Черенков.