На лучшие детские вопросы Дед Мороз ответит лично

Хотите, чтобы ваши дети вживую увидели Сибирского Деда Мороза и могли с ним пообщаться? Попросите их придумать необычный, неожиданный и оригинальный вопрос зимнему волшебнику, и, возможно, они попадут на пресс-конференцию со сказочным персонажем.
В ваших силах донести до тюменских мамочек и папочек и, как следствие, до их малышей весть о том, что они (детки) могут лично пообщаться с Сибирским Дедом Морозом накануне Новогодних праздников.
В письме необходимо указать:
— фамилию и имя ребенка,
— класс и школу либо группу и детский сад, который он посещает,
— имя и контактный телефон взрослого (родителя, педагога).
Сибирский Дед Мороз лично отберет 15 самых интересных вопросов и пригласит их юных авторов на сказочную пресс-конференцию «Спроси у Волшебника», сообщает департамент культуры администрации Тюмени. Она состоится в рамках празднования дня рождения Деда Мороза 18 ноября в 14 часов в департаменте культуры администрации города Тюмени (ул. Республики, 21).