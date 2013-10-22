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На лучшие детские вопросы Дед Мороз ответит лично

22 октября 2013, 13:18
Дети смогут лично пообщаться с Сибирским Дедом Морозом, если их вопрос зимнему волшебнику будет самым неожиданным и необычным.
Сюжет
Дети

Хотите, чтобы ваши дети вживую увидели Сибирского Деда Мороза и могли с ним пообщаться? Попросите их придумать необычный, неожиданный и оригинальный вопрос зимнему волшебнику, и, возможно, они попадут на пресс-конференцию со сказочным персонажем.

В ваших силах донести до тюменских мамочек и папочек и, как следствие, до их малышей весть о том, что они (детки) могут лично пообщаться с Сибирским Дедом Морозом накануне Новогодних праздников.

Отправляйте вопросы до 31 октября на адрес: [email protected]

В письме необходимо указать:

— фамилию и имя ребенка,

— класс и школу либо группу и детский сад, который он посещает,

— имя и контактный телефон взрослого (родителя, педагога).

Сибирский Дед Мороз лично отберет 15 самых интересных вопросов и пригласит их юных авторов на сказочную пресс-конференцию «Спроси у Волшебника», сообщает департамент культуры администрации Тюмени. Она состоится в рамках празднования дня рождения Деда Мороза 18 ноября в 14 часов в департаменте культуры администрации города Тюмени (ул. Республики, 21).

#Новости#Сибирский Дед Мороз#Дети#Новый год#Тюмень#Ирина#Культура
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