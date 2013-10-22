Куликовой поручили навести порядок в онкодиспансере

Первые поручения новому директору областного департамента здравоохранения Инне Куликовой озвучил накануне Владимир Якушев.
Речь шла о первичной помощи и учреждениях, оказывающих ее, сообщают в пресс-службе губернатора. «Мы находимся в процессе упорядочения работы поликлиник. Необходимо довести все намеченные планы до логического завершения, навести полный порядок. Мало того, что человек должен получить услугу, но он должен четко понимать, когда он ее получит, причем максимально комфортно, без нервотрепок и очередей. Эта тема остается основополагающей. Ею нужно заниматься каждый день. Спрос должен быть жестким. Важно, чтобы на местах все четко знали свои права, исполняли обязанности и несли за свои действия ответственность», — подчеркнул губернатор.
В числе приоритетов глава региона обозначил дальнейшее развитие и совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи. В ведущих клиниках, по оценке главы региона, создана мощная база, наработан опыт и подобраны кадры, и сегодня Тюменская область занимает лидирующие позиции по многим направлениям в этой сфере. Поэтому, уверен Якушев, стоит вплотную заняться продвижением возможностей тюменской медицины на российский рынок медицинских услуг. В первую очередь это касается детской кардиохирургии и радиологического центра.
«Мы должны презентовать возможности Радиологического центра в других регионах, привлекать дополнительные средства. Высокотехнологичная медицина — это, по большому счету, во многих странах самостоятельная отрасль экономики. Необходимо максимально использовать имеющийся ресурс и формировать потоки пациентов не только за счет средств областного бюджета. Хотя, в первую очередь, созданная медицинская инфраструктура должна закрывать потребности жителей нашего региона», — высказал свою позицию губернатор.
Особый акцент в части поручений новому руководителю областного департамента здравоохранения Владимир Якушев сделал на совершенствовании деятельности онкологического диспансера.
«Тема по наведению порядка в оказании онкологической помощи волнует и жителей Тюменской области, и северных округов. На сегодняшний день работа онкологического диспансера, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Здесь до сих пор не разведены потоки пациентов, очень много нареканий по качеству оказания медицинских услуг. Необходимо навести порядок, пациенты должны получать полноценную медицинскую помощь», — подчеркнул Владимир Якушев.