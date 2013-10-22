Куликовой поручили навести порядок в онкодиспансере

Речь шла о первичной помощи и учреждениях, оказывающих ее, сообщают в пресс-службе губернатора. «Мы находимся в процессе упорядочения работы поликлиник. Необходимо довести все намеченные планы до логического завершения, навести полный порядок. Мало того, что человек должен получить услугу, но он должен четко понимать, когда он ее получит, причем максимально комфортно, без нервотрепок и очередей. Эта тема остается основополагающей. Ею нужно заниматься каждый день. Спрос должен быть жестким. Важно, чтобы на местах все четко знали свои права, исполняли обязанности и несли за свои действия ответственность», — подчеркнул губернатор.