Кражи из магазинов — от продуктов до дорогого телефона

Накануне около 11.00 в крупном торговом центре по улице Мельникайте службой контроля была задержана 18-летняя тюменка, которая попыталась вынести парфюмерию стоимостью более 1,4 тысячи рублей, не расплатившись за нее на кассе. Информация о правонарушительнице была направлена в полицию. Девушка прописана на территории Тюменского района и в настоящее время нигде официально не трудоустроена. Ранее судима она не была.