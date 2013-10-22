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Кражи из магазинов — от продуктов до дорогого телефона

22 октября 2013, 14:51
Несмотря на то, что в большинстве магазинов сейчас есть охрана, камеры и специальные «рамки», некоторые тюменцы все равно рассчитывают заполучить определенные товары бесплатно. За последние пару дней в областном центре произошло несколько попыток краж из магазинов и торговых центров.
Сюжет
Тюмень

Накануне около 11.00 в крупном торговом центре по улице Мельникайте службой контроля была задержана 18-летняя тюменка, которая попыталась вынести парфюмерию стоимостью более 1,4 тысячи рублей, не расплатившись за нее на кассе. Информация о правонарушительнице была направлена в полицию. Девушка прописана на территории Тюменского района и в настоящее время нигде официально не трудоустроена. Ранее судима она не была.

Аналогичное преступление произошло в обеденное время в торговом центре по улице Холодильной. 18-летний тюменец попытался похитить продукты, но в результате оказался в отделе полиции. Молодой человек — безработный, ранее судим не был.

Еще один любитель халявы — постарше и имеет криминальный опыт. В воскресенье 37-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за попытку кражи, пытался унести из магазина на Червишевском тракте сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Его вовремя остановили сотрудники магазина.

В настоящее время похищенное изъято. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 158 (Попытка кражи).

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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