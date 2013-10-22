Экс-«ранетка» Елена Третьякова впервые выступит в Тюмени

«Я устала от ассоциаций с „Ранетками“ и тем форматом творчества, который был раньше, — рассказывает певица, — Для меня все это в прошлом. Этап моей жизни, которому я благодарна за то, что он был. Но теперь я буду делать только то, что нравится и действительно близко лично мне. И думаю, это найдет отклик у многих слушателей».