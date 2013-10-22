Экс-«ранетка» Елена Третьякова впервые выступит в Тюмени

Лена Третьякова — не совсем обычная представительница российского шоу-бизнеса. Закончив карьеру в нашумевшем проекте «Ранетки», она не остановилась на достигнутом и решила начать сольную карьеру «с чистого листа».
Теперь у Лены совсем другие песни, ведь она стала писать их сама, и намного более взрослая аудитория. И это вполне закономерно, ведь на её концертах теперь царит не «детское веселье», а по-настоящему взрослый музыкальный драйв.
«Я устала от ассоциаций с „Ранетками“ и тем форматом творчества, который был раньше, — рассказывает певица, — Для меня все это в прошлом. Этап моей жизни, которому я благодарна за то, что он был. Но теперь я буду делать только то, что нравится и действительно близко лично мне. И думаю, это найдет отклик у многих слушателей».
Сейчас примеры для подражания у Лены совсем другие — «Ночные снайперы», Земфира, «Сурганова и оркестр».
Любители её творчества с большим нетерпением ждут вечера, когда смогут насладиться её душевными песнями. А для тех, кто еще не слушал музыкальные композиции Лены — это прекрасная возможность познакомиться с ними, ведь музыка сильнее всего воздействует на слушателя вживую, когда идёт обмен энергией между музыкантом и публикой!
Тюменцев ждут 26 октября по адресу: ул. 50 лет Октября, 10, ShezGara Club. Начало в 19:00.
Цена билета — 400 руб. Билеты можно приобрести по телефону 8-922-026-86-30, либо на входе в день концерта.