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Экс-«ранетка» Елена Третьякова впервые выступит в Тюмени

22 октября 2013, 09:25
Впервые в Тюмени с сольным акустическим концертом 26 октября в SheZgara club выступит Лена Третьякова, экс-участница группы «Ранетки».
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Тюмень

Лена Третьякова — не совсем обычная представительница российского шоу-бизнеса. Закончив карьеру в нашумевшем проекте «Ранетки», она не остановилась на достигнутом и решила начать сольную карьеру «с чистого листа».

Теперь у Лены совсем другие песни, ведь она стала писать их сама, и намного более взрослая аудитория. И это вполне закономерно, ведь на её концертах теперь царит не «детское веселье», а по-настоящему взрослый музыкальный драйв.

«Я устала от ассоциаций с „Ранетками“ и тем форматом творчества, который был раньше, — рассказывает певица, — Для меня все это в прошлом. Этап моей жизни, которому я благодарна за то, что он был. Но теперь я буду делать только то, что нравится и действительно близко лично мне. И думаю, это найдет отклик у многих слушателей».

Сейчас примеры для подражания у Лены совсем другие — «Ночные снайперы», Земфира, «Сурганова и оркестр».

Любители её творчества с большим нетерпением ждут вечера, когда смогут насладиться её душевными песнями. А для тех, кто еще не слушал музыкальные композиции Лены — это прекрасная возможность познакомиться с ними, ведь музыка сильнее всего воздействует на слушателя вживую, когда идёт обмен энергией между музыкантом и публикой!

Тюменцев ждут 26 октября по адресу: ул. 50 лет Октября, 10, ShezGara Club. Начало в 19:00.

Цена билета — 400 руб. Билеты можно приобрести по телефону 8-922-026-86-30, либо на входе в день концерта.

#Новости#Музыка#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
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