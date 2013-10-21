Заработай на apteka.ru! Пригласи 5 друзей и получи 500 рублей

Пользователи apteka.ru рассказывают своим близким и друзьям о преимуществах сайта и получают 100 рублей на счет мобильного телефона за каждого нового покупателя. Например, если 5 ваших друзей совершат свои первые покупки на apteka.ru, то вы получите 500 рублей. Количество друзей неограничено!
Чем больше людей знают о сервисе заказа лекарств apteka.ru и пользуются его преимуществами, тем выгоднее вам.
Чтобы начать получать деньги, достаточно совершить всего несколько шагов:
— Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на apteka.ru. Важно: у вас уже должны быть совершенные и оплаченные заказы.
— Зайдите в раздел «Партнерские программы», где вы увидите форму, в которую необходимо ввести номера телефонов ваших друзей и близких, которым вы рассказали о сервисе и которые раньше не пользовались сайтом.
— Если ваш друг совершит покупку на apteka.ru до 30 ноября, после того, как вы указали его номер, вы получите единоразовое вознаграждение в размере 100 рублей. Деньги будут перечислены на счет вашего мобильного телефона не позднее, чем через 10 дней после оплаты заказа вашим другом.
Сайт apteka.ru полезен каждому, кто хотя бы раз покупал что-то в аптеке. Ассортимент сервиса заказа лекарств apteka.ru насчитывает более 10 000 наименований медикаментов, цены на которые ниже розничных на 15–20%.
Интернет-сервис заказа медикаментов Apteka.ru: