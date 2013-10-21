Ядохимикаты из Тюменской области увезли в Рязанскую

В 3 квартале 2013 года по заказу департамента недропользования и экологии Тюменской области в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью населения и окружающей среде ликвидированы источники негативного воздействия. Для утилизации на специализированный полигон в Рязанскую область вывезено свыше 9,6 тонн бесхозных высокоопасных ядохимикатов
Территория Сладковского района полностью очищена от ядохимикатов: из склада бывшей ветеринарной станции в селе Сладково вывезено 5 тонн обезличенных пестицидов. Мест хранения чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов в этом районе больше не имеется.
Полностью очищены от ядохимикатов склады в селах Большой Краснояр (Омутинский район) и Новоалександровка (Ярковский), а также один из складов в с. Вагай (Омутинский): для утилизации передано на специализированный полигон более 2,6 тонн отходов. Кроме того частично очищен склад в с. Юргинское: вывезено 2 тонны пестицидов.
До конца года планируется завершить очистку с. Вагай (утилизации подлежит порядка 8 тонн пестицидов), а также вывезти оставшиеся высокотоксичные отходы со склада в с. Юргинское (около 2,5 тонн).
Работы по ликвидации мест хранения пестицидов в Юргинском и Ярковском районах планируется продолжить в 2014 году, информирует портал госорганов власти.