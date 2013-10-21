Ядохимикаты из Тюменской области увезли в Рязанскую

Полностью очищены от ядохимикатов склады в селах Большой Краснояр (Омутинский район) и Новоалександровка (Ярковский), а также один из складов в с. Вагай (Омутинский): для утилизации передано на специализированный полигон более 2,6 тонн отходов. Кроме того частично очищен склад в с. Юргинское: вывезено 2 тонны пестицидов.