В областном департаменте здравоохранения новый директор

При этом в официальных источниках информация о назначении отсутствует: нет ни новостей, ни пресс-релизов об этом.
До сегодняшнего дня обязанности руководителя областного департамента исполняла Наталья Брынза. Инна Куликова начала работать в департаменте в качестве замдиректора 11 апреля 2013 года, после того, как 1 апреляосвободилось место директора ведомства. До этого она была главным врачом ГЛПУ Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер».
Фото с сайта Tyumedia.ru, Инна Куликова — справа