В областном департаменте здравоохранения новый директор

До сегодняшнего дня обязанности руководителя областного департамента исполняла Наталья Брынза. Инна Куликова начала работать в департаменте в качестве замдиректора 11 апреля 2013 года, после того, как 1 апреляосвободилось место директора ведомства. До этого она была главным врачом ГЛПУ Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер».