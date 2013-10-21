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В областном департаменте здравоохранения новый директор

21 октября 2013, 13:21
На должность директора департамента здравоохранения Тюменской области назначена Инна Куликова. Об этом сообщается в микроблоге пресс-службы губернатора Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

При этом в официальных источниках информация о назначении отсутствует: нет ни новостей, ни пресс-релизов об этом.

До сегодняшнего дня обязанности руководителя областного департамента исполняла Наталья Брынза. Инна Куликова начала работать в департаменте в качестве замдиректора 11 апреля 2013 года, после того, как 1 апреляосвободилось место директора ведомства. До этого она была главным врачом ГЛПУ Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер».

Фото с сайта Tyumedia.ru, Инна Куликова — справа

#Новости#Департамент здравоохранения#Тюмень#Медицина#Ирина#Общество
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